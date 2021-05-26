Рогозин прокомментировал окончание расследования хищения в РКК "Энергия"
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал барыгами тех, из-за кого в РФ была высокой аварийность ракет-носителей и происходили задержки в создании новой космической техники.
"А меня всё спрашивали, а почему НЭМ (Научно-энергетический модуль - ред.) не достроили, а почему по пилотируемому кораблю задержка, а почему аварийность была высокой? Ответ простой - барыги", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.
Так он прокомментировал материал "Коммерсанта" о завершении главным следственным управлением по Московской области следственных действий о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля.
"Здесь много вопросов. И к кадрам, и к безопасности, сотрудники которой должны были вовремя пресечь, и к тем, кто прикрывал такие действия. Будем копать дальше", - добавил глава "Роскосмоса".
2 апреля 2019, 20:22НаукаРогозин рассказал, почему уволил "нерадивых" разработчиков "Федерации"