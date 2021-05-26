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Рогозин прокомментировал окончание расследования хищения в РКК "Энергия"
Рогозин прокомментировал окончание расследования хищения в РКК "Энергия" - РИА Новости, 26.05.2021
Рогозин прокомментировал окончание расследования хищения в РКК "Энергия"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал барыгами тех, из-за кого в РФ была высокой аварийность ракет-носителей и происходили задержки в создании новой... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:50
2021-05-26T11:50
обыски в "роскосмосе"
космос - риа наука
ркк "энергия"
роскосмос
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал барыгами тех, из-за кого в РФ была высокой аварийность ракет-носителей и происходили задержки в создании новой космической техники."А меня всё спрашивали, а почему НЭМ (Научно-энергетический модуль - ред.) не достроили, а почему по пилотируемому кораблю задержка, а почему аварийность была высокой? Ответ простой - барыги", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.Так он прокомментировал материал "Коммерсанта" о завершении главным следственным управлением по Московской области следственных действий о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля.
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обыски в "роскосмосе", космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин прокомментировал окончание расследования хищения в РКК "Энергия"

11:50 26.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал барыгами тех, из-за кого в РФ была высокой аварийность ракет-носителей и происходили задержки в создании новой космической техники.
"А меня всё спрашивали, а почему НЭМ (Научно-энергетический модуль - ред.) не достроили, а почему по пилотируемому кораблю задержка, а почему аварийность была высокой? Ответ простой - барыги", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.
Так он прокомментировал материал "Коммерсанта" о завершении главным следственным управлением по Московской области следственных действий о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля.
"Здесь много вопросов. И к кадрам, и к безопасности, сотрудники которой должны были вовремя пресечь, и к тем, кто прикрывал такие действия. Будем копать дальше", - добавил глава "Роскосмоса".
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Обыски в "Роскосмосе"Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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