https://ria.ru/20210526/khischenie-1733945740.html

Рогозин прокомментировал окончание расследования хищения в РКК "Энергия"

Рогозин прокомментировал окончание расследования хищения в РКК "Энергия" - РИА Новости, 26.05.2021

Рогозин прокомментировал окончание расследования хищения в РКК "Энергия"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал барыгами тех, из-за кого в РФ была высокой аварийность ракет-носителей и происходили задержки в создании новой... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:50

2021-05-26T11:50

2021-05-26T11:50

обыски в "роскосмосе"

космос - риа наука

ркк "энергия"

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал барыгами тех, из-за кого в РФ была высокой аварийность ракет-носителей и происходили задержки в создании новой космической техники."А меня всё спрашивали, а почему НЭМ (Научно-энергетический модуль - ред.) не достроили, а почему по пилотируемому кораблю задержка, а почему аварийность была высокой? Ответ простой - барыги", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.Так он прокомментировал материал "Коммерсанта" о завершении главным следственным управлением по Московской области следственных действий о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля.

https://ria.ru/20190402/1552332472.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обыски в "роскосмосе", космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, дмитрий рогозин