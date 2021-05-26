https://ria.ru/20210526/kalashnikov-1734195818.html

В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"

В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь" - РИА Новости, 26.05.2021

В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"

В России успешно протестировали доработанные авиационные управляемые ракеты "Вихрь", сообщили в пресс-службе "Калашникова". РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:10

2021-05-26T16:10

2021-05-26T16:48

новое оружие россии

россия

калашников (концерн)

ка-52 "аллигатор"

безопасность

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В России успешно протестировали доработанные авиационные управляемые ракеты "Вихрь", сообщили в пресс-службе "Калашникова".Ранее группа компаний опубликовала на своей странице "ВКонтакте" тизер испытаний оружия, которое в СМИ растиражировали как "новое секретное".В появившемся позже релизе уточняется, что на одном из полигонов Минобороны с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" произвели 22 пуска доработанными ракетами "Вихрь". В мероприятиях участвовали ВКС, АО "КБП" и АО "НЦВ Миль и Камов". Специалистам удалось повысить вероятность поражения цели при пусках на малую дальность и увеличить стабильность в полете. При этом все изменения достигнуты без изменения тактико-технических характеристик ракеты.Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800-10 000 метров, высота применения — 10-4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.

https://ria.ru/20210526/istrebitel-1733910712.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калашников (концерн), ка-52 "аллигатор", безопасность