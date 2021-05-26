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Новое оружие России
https://ria.ru/20210526/kalashnikov-1734195818.html
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь" - РИА Новости, 26.05.2021
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
В России успешно протестировали доработанные авиационные управляемые ракеты "Вихрь", сообщили в пресс-службе "Калашникова". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:10
2021-05-26T16:48
новое оружие россии
россия
калашников (концерн)
ка-52 "аллигатор"
безопасность
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В России успешно протестировали доработанные авиационные управляемые ракеты "Вихрь", сообщили в пресс-службе "Калашникова".Ранее группа компаний опубликовала на своей странице "ВКонтакте" тизер испытаний оружия, которое в СМИ растиражировали как "новое секретное".В появившемся позже релизе уточняется, что на одном из полигонов Минобороны с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" произвели 22 пуска доработанными ракетами "Вихрь". В мероприятиях участвовали ВКС, АО "КБП" и АО "НЦВ Миль и Камов". Специалистам удалось повысить вероятность поражения цели при пусках на малую дальность и увеличить стабильность в полете. При этом все изменения достигнуты без изменения тактико-технических характеристик ракеты.Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800-10 000 метров, высота применения — 10-4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.
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россия, калашников (концерн), ка-52 "аллигатор", безопасность

В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"

16:10 26.05.2021 (обновлено: 16:48 26.05.2021)
 
© Концерн "Калашников"Кадр из видео концерна "Калашников"
Кадр из видео концерна Калашников
© Концерн "Калашников"
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В России успешно протестировали доработанные авиационные управляемые ракеты "Вихрь", сообщили в пресс-службе "Калашникова".
Ранее группа компаний опубликовала на своей странице "ВКонтакте" тизер испытаний оружия, которое в СМИ растиражировали как "новое секретное".
В появившемся позже релизе уточняется, что на одном из полигонов Минобороны с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" произвели 22 пуска доработанными ракетами "Вихрь".
В мероприятиях участвовали ВКС, АО "КБП" и АО "НЦВ Миль и Камов".
Специалистам удалось повысить вероятность поражения цели при пусках на малую дальность и увеличить стабильность в полете. При этом все изменения достигнуты без изменения тактико-технических характеристик ракеты.
Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800-10 000 метров, высота применения — 10-4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.
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Источник: в России создают легкий истребитель пятого поколения
 
Новое оружие РоссииРоссияКалашников (концерн)Ка-52 "Аллигатор"Безопасность
 
 
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