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Источник: в России создают легкий истребитель пятого поколения
Источник: в России создают легкий истребитель пятого поколения - РИА Новости, 26.05.2021
Источник: в России создают легкий истребитель пятого поколения
Компания "Сухой" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T03:13
2021-05-26T03:13
2021-05-26T09:24
новое оружие россии
су-57
jas-39 gripen
окб сухого
москва
технологии
безопасность
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Компания "Сухой" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем, рассказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.До сих пор все истребители российского производства, включая самый современный Су-57, оснащали двумя двигателями.По словам источника, новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха, а показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) составит не менее единицы. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью, сверхманевренностью и укороченным взлетом за счет отклоняемого вектора тяги двигателя."Компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах", — добавил собеседник агентства.Он уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.Однодвигательные истребители широко применяются в мире. Самые известные из них — американские F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10. Наличие только одного двигателя существенно снижает стоимость и трудоемкость производства, а также упрощает эксплуатацию и обслуживание самолета. Однако один двигатель снижает надежность и живучесть истребителей, ограничивает максимальную боевую нагрузку, что сужает их боевой потенциал.
https://ria.ru/20210510/su-57-1731630225.html
https://ria.ru/20210317/bespilotnik-1601569846.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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су-57, jas-39 gripen, окб сухого, москва, технологии, безопасность
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Компания "Сухой"
разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем, рассказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
"При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель "изделие 30", радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения", — сообщил он.
До сих пор все истребители российского производства, включая самый современный Су-57, оснащали двумя двигателями.
По словам источника, новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха, а показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) составит не менее единицы. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью, сверхманевренностью и укороченным взлетом за счет отклоняемого вектора тяги двигателя.
"Компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах", — добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.
Однодвигательные истребители широко применяются в мире. Самые известные из них — американские F-16
и F-35
, шведский JAS-39
GRIPEN и китайский J-10. Наличие только одного двигателя существенно снижает стоимость и трудоемкость производства, а также упрощает эксплуатацию и обслуживание самолета. Однако один двигатель снижает надежность и живучесть истребителей, ограничивает максимальную боевую нагрузку, что сужает их боевой потенциал.