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Новое оружие России
https://ria.ru/20210526/istrebitel-1733910712.html
Источник: в России создают легкий истребитель пятого поколения
Источник: в России создают легкий истребитель пятого поколения - РИА Новости, 26.05.2021
Источник: в России создают легкий истребитель пятого поколения
Компания "Сухой" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T03:13
2021-05-26T09:24
новое оружие россии
су-57
jas-39 gripen
окб сухого
москва
технологии
безопасность
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Компания "Сухой" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем, рассказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.До сих пор все истребители российского производства, включая самый современный Су-57, оснащали двумя двигателями.По словам источника, новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха, а показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) составит не менее единицы. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью, сверхманевренностью и укороченным взлетом за счет отклоняемого вектора тяги двигателя."Компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах", — добавил собеседник агентства.Он уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.Однодвигательные истребители широко применяются в мире. Самые известные из них — американские F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10. Наличие только одного двигателя существенно снижает стоимость и трудоемкость производства, а также упрощает эксплуатацию и обслуживание самолета. Однако один двигатель снижает надежность и живучесть истребителей, ограничивает максимальную боевую нагрузку, что сужает их боевой потенциал.
https://ria.ru/20210510/su-57-1731630225.html
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су-57, jas-39 gripen, окб сухого, москва, технологии, безопасность

Источник: в России создают легкий истребитель пятого поколения

03:13 26.05.2021 (обновлено: 09:24 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Компания "Сухой" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем, рассказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

"При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель "изделие 30", радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения", — сообщил он.

До сих пор все истребители российского производства, включая самый современный Су-57, оснащали двумя двигателями.
По словам источника, новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха, а показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) составит не менее единицы. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью, сверхманевренностью и укороченным взлетом за счет отклоняемого вектора тяги двигателя.
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"Компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах", — добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.
Однодвигательные истребители широко применяются в мире. Самые известные из них — американские F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10. Наличие только одного двигателя существенно снижает стоимость и трудоемкость производства, а также упрощает эксплуатацию и обслуживание самолета. Однако один двигатель снижает надежность и живучесть истребителей, ограничивает максимальную боевую нагрузку, что сужает их боевой потенциал.
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