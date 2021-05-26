https://ria.ru/20210526/istrebitel-1733910712.html

Источник: в России создают легкий истребитель пятого поколения

Источник: в России создают легкий истребитель пятого поколения - РИА Новости, 26.05.2021

Источник: в России создают легкий истребитель пятого поколения

Компания "Сухой" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T03:13

2021-05-26T03:13

2021-05-26T09:24

новое оружие россии

су-57

jas-39 gripen

окб сухого

москва

технологии

безопасность

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Компания "Сухой" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем, рассказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.До сих пор все истребители российского производства, включая самый современный Су-57, оснащали двумя двигателями.По словам источника, новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха, а показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) составит не менее единицы. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью, сверхманевренностью и укороченным взлетом за счет отклоняемого вектора тяги двигателя."Компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах", — добавил собеседник агентства.Он уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.Однодвигательные истребители широко применяются в мире. Самые известные из них — американские F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10. Наличие только одного двигателя существенно снижает стоимость и трудоемкость производства, а также упрощает эксплуатацию и обслуживание самолета. Однако один двигатель снижает надежность и живучесть истребителей, ограничивает максимальную боевую нагрузку, что сужает их боевой потенциал.

https://ria.ru/20210510/su-57-1731630225.html

https://ria.ru/20210317/bespilotnik-1601569846.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, jas-39 gripen, окб сухого, москва, технологии, безопасность