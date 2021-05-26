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Постпред России рассказал о переговорах с США по ядерной сделке
Постпред России рассказал о переговорах с США по ядерной сделке - РИА Новости, 26.05.2021
Постпред России рассказал о переговорах с США по ядерной сделке
Делегации России и США на переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном в среду провели встречу, на которой обсудили остающиеся вопросы и возможные... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:20
2021-05-26T14:20
2021-05-26T14:40
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
иран
сша
в мире
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ВЕНА, 26 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Делегации России и США на переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном в среду провели встречу, на которой обсудили остающиеся вопросы и возможные варианты их решения, заявил РИА Новости постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию.Новый раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки во вторник начался с официального заседания Совместной комиссии по СВПД. По мнению Ульянова, этот раунд консультаций может стать финальным."Делегации России и США сегодня встретились, обсудили остающиеся нерешенные вопросы, проговорили возможные варианты их решения. Разговор был заинтересованным и плодотворным, хотя, конечно, позиции России и США совсем не обязательно идентичны по всем пунктам", - сказал Ульянов.Настрой у всех участников переговоров по восстановлению ядерной сделки деловой, есть нацеленность на достижение позитивного результаты в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости постпред РФ в Вене Михаил Ульянов."Настрой в целом - в комиссии, у американской и иранской делегаций - деловой. Есть нацеленность на достижение позитивного результата как можно скорее", - сказал постпред.
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, иран, сша, в мире
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости, Маргарита Костив.
Делегации России
и США
на переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном
в среду провели встречу, на которой обсудили остающиеся вопросы и возможные варианты их решения, заявил РИА Новости постпред РФ в Вене Михаил Ульянов
, возглавляющий российскую делегацию.
Новый раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки во вторник начался с официального заседания Совместной комиссии по СВПД
. По мнению Ульянова, этот раунд консультаций может стать финальным.
"Делегации России и США сегодня встретились, обсудили остающиеся нерешенные вопросы, проговорили возможные варианты их решения. Разговор был заинтересованным и плодотворным, хотя, конечно, позиции России и США совсем не обязательно идентичны по всем пунктам", - сказал Ульянов.
Настрой у всех участников переговоров по восстановлению ядерной сделки деловой, есть нацеленность на достижение позитивного результаты в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Настрой в целом - в комиссии, у американской и иранской делегаций - деловой. Есть нацеленность на достижение позитивного результата как можно скорее", - сказал постпред.