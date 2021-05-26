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Мясников назвал пять условий для предотвращения инсульта
Мясников назвал пять условий для предотвращения инсульта - РИА Новости, 26.05.2021
Мясников назвал пять условий для предотвращения инсульта
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал основные причины возникновения инсульта, а также перечислил пять основных условий,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:24
2021-05-26T14:00
инсульт
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал основные причины возникновения инсульта, а также перечислил пять основных условий, которые помогут его избежать.Существуют два вида инсульта — ишемический и геморрагический. Первый наступает в результате кислородного голодания (ишемии) и выявляется в 80% случаев. Основные причины — закупорка бляшек и эмболия.Постоянный прием таблеток так называемой скорой помощи может стать причиной системной гипотензии, которая тоже считается фактором риска для развития этого заболевания.Геморрагический инсульт, напомнил Мясников, возникает в 20% случаев и происходит из-за разрыва сосуда. Он представляет большую опасность, чем ишемический,. Его может вызвать прием кроворазжижающих препаратов и разрыв аневризмы.По словам врача, "все инсульты начинаются задолго до приступа", а чтобы его избежать, необходимо соблюдать пять условий. В частности, следует поддерживать нормальное артериальное давление, уровень холестерина, сахара, массу тела, а также нужно бросить курить.
https://ria.ru/20210513/rak-1732148609.html
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инсульт, александр мясников (врач), общество

Мясников назвал пять условий для предотвращения инсульта

10:24 26.05.2021 (обновлено: 14:00 26.05.2021)
 
© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал основные причины возникновения инсульта, а также перечислил пять основных условий, которые помогут его избежать.
Существуют два вида инсульта — ишемический и геморрагический. Первый наступает в результате кислородного голодания (ишемии) и выявляется в 80% случаев. Основные причины — закупорка бляшек и эмболия.

"Мерцательная аритмия может привести к образованию тромба. Он выстреливает, идет в мозг и вызывает закупорку сосуда", — объяснил медик.

Постоянный прием таблеток так называемой скорой помощи может стать причиной системной гипотензии, которая тоже считается фактором риска для развития этого заболевания.
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Геморрагический инсульт, напомнил Мясников, возникает в 20% случаев и происходит из-за разрыва сосуда. Он представляет большую опасность, чем ишемический,. Его может вызвать прием кроворазжижающих препаратов и разрыв аневризмы.
По словам врача, "все инсульты начинаются задолго до приступа", а чтобы его избежать, необходимо соблюдать пять условий. В частности, следует поддерживать нормальное артериальное давление, уровень холестерина, сахара, массу тела, а также нужно бросить курить.
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инсультАлександр Мясников (врач)Общество
 
 
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