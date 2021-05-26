https://ria.ru/20210526/instagram-1734320507.html
В Instagram появилась новая функция
В Instagram появилась новая функция - РИА Новости, 26.05.2021
В Instagram появилась новая функция
Соцсеть Instagram (принадлежит Facebook) начала глобальный запуск функции, которая позволит скрывать отметки "нравится" под постами в ленте, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:26
2021-05-26T19:26
2021-05-26T23:32
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Соцсеть Instagram (принадлежит Facebook) начала глобальный запуск функции, которая позволит скрывать отметки "нравится" под постами в ленте, сообщили в компании.Ранее социальная сеть тестировала данную функцию в нескольких странах. Внедрение новых возможностей, как отмечается - это результат месяцев тестирований и анализа полученной во время них обратной связи."Возможность скрыть счетчик отметок "нравится" для более чем одного миллиарда пользователей по всему миру - это шаг вперед для Instagram. Хотя в некоторых странах такая возможность была доступна уже некоторое время, большинство пользователей не могли скрывать отметки "нравится" до сегодняшнего дня", - добавили в сообщении.По сообщению, во время тестирования Instagram убедился в том, что скрытие счетчика отметок "нравится" помогает некоторым пользователям снизить ощущаемое социальное давление, в то время как другие жалеют, что не могут следить за тем, что популярно.
https://ria.ru/20210319/instagram-1601921125.html
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facebook, instagram, технологии
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Соцсеть Instagram
(принадлежит Facebook) начала глобальный запуск функции, которая позволит скрывать отметки "нравится" под постами в ленте, сообщили в компании.
"С сегодняшнего дня пользователи смогут выбирать: скрывать ли счетчик отметок "нравится" под своими постами в Instagram или нет, скрывать ли от себя количество отметок "нравится" под постами из ленты новостей", - говорится в сообщении.
Ранее социальная сеть тестировала данную функцию в нескольких странах. Внедрение новых возможностей, как отмечается - это результат месяцев тестирований и анализа полученной во время них обратной связи.
"Возможность скрыть счетчик отметок "нравится" для более чем одного миллиарда пользователей по всему миру - это шаг вперед для Instagram. Хотя в некоторых странах такая возможность была доступна уже некоторое время, большинство пользователей не могли скрывать отметки "нравится" до сегодняшнего дня", - добавили в сообщении.
По сообщению, во время тестирования Instagram убедился в том, что скрытие счетчика отметок "нравится" помогает некоторым пользователям снизить ощущаемое социальное давление, в то время как другие жалеют, что не могут следить за тем, что популярно.