https://ria.ru/20210526/instagram-1734320507.html

В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась новая функция - РИА Новости, 26.05.2021

В Instagram появилась новая функция

Соцсеть Instagram (принадлежит Facebook) начала глобальный запуск функции, которая позволит скрывать отметки "нравится" под постами в ленте, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:26

2021-05-26T19:26

2021-05-26T23:32

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instagram

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Соцсеть Instagram (принадлежит Facebook) начала глобальный запуск функции, которая позволит скрывать отметки "нравится" под постами в ленте, сообщили в компании.Ранее социальная сеть тестировала данную функцию в нескольких странах. Внедрение новых возможностей, как отмечается - это результат месяцев тестирований и анализа полученной во время них обратной связи."Возможность скрыть счетчик отметок "нравится" для более чем одного миллиарда пользователей по всему миру - это шаг вперед для Instagram. Хотя в некоторых странах такая возможность была доступна уже некоторое время, большинство пользователей не могли скрывать отметки "нравится" до сегодняшнего дня", - добавили в сообщении.По сообщению, во время тестирования Instagram убедился в том, что скрытие счетчика отметок "нравится" помогает некоторым пользователям снизить ощущаемое социальное давление, в то время как другие жалеют, что не могут следить за тем, что популярно.

https://ria.ru/20210319/instagram-1601921125.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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