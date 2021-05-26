https://ria.ru/20210526/import-1733946439.html

Украина запретила поставки электроэнергии из России до октября

Украина запретила поставки электроэнергии из России до октября - РИА Новости, 26.05.2021

Украина запретила поставки электроэнергии из России до октября

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:53

2021-05-26T11:53

2021-05-26T18:56

россия

юрий витренко

алексей гончаренко

европейская солидарность

верховная рада украины

белоруссия

киев

украина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_787ccdbf62ffdea6fe6a5ddd5c9ede59.jpg

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября, сообщил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к регулятору с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2021 года отменила норму, наделявшую ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля — из России.Украина в апреле 2020 года приостановила импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь. Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в мае заявлял, что Украина должна восстановить его после пандемии.При этом в конце января тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с Россией и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.

https://ria.ru/20210508/ukraina-1731422405.html

https://ria.ru/20210402/tarify-1603993234.html

россия

белоруссия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий витренко, алексей гончаренко, европейская солидарность, верховная рада украины, белоруссия, киев, украина, экономика