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Украина запретила поставки электроэнергии из России до октября
Украина запретила поставки электроэнергии из России до октября - РИА Новости, 26.05.2021
Украина запретила поставки электроэнергии из России до октября
Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:53
2021-05-26T18:56
россия
юрий витренко
алексей гончаренко
европейская солидарность
верховная рада украины
белоруссия
киев
украина
экономика
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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября, сообщил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к регулятору с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2021 года отменила норму, наделявшую ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля — из России.Украина в апреле 2020 года приостановила импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь. Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в мае заявлял, что Украина должна восстановить его после пандемии.При этом в конце января тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с Россией и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.
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россия, юрий витренко, алексей гончаренко, европейская солидарность, верховная рада украины, белоруссия, киев, украина, экономика

Украина запретила поставки электроэнергии из России до октября

11:53 26.05.2021 (обновлено: 18:56 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября, сообщил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к регулятору с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2021 года отменила норму, наделявшую ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля — из России.
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При этом в конце января тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с Россией и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.
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