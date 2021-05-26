Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/gretsiya-1734336842.html
В Греции прокомментировали сообщения об угрозе самолету Ryanair
В Греции прокомментировали сообщения об угрозе самолету Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021
В Греции прокомментировали сообщения об угрозе самолету Ryanair
Управление гражданской авиации (УГА) Греции категорически опровергло сообщения, согласно которым Афинский международный аэропорт или греческие власти получали... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T22:23
2021-05-26T22:23
задержание основателя telegram-канала nexta
евросовет
совет ес
греция
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733635482_0:150:2879:1769_1920x0_80_0_0_7f6a1cdaf900c6ffc9435244fa0bd1b7.jpg
АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Управление гражданской авиации (УГА) Греции категорически опровергло сообщения, согласно которым Афинский международный аэропорт или греческие власти получали информацию о какой-либо угрозе для рейса Ryanair FR4978 Афины-Вильнюс.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, назвав действия Белоруссии "актом государственного авиапиратства". Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта и аэропортов Афин и Вильнюса, которые просили принять борт. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщили власти.Управление сообщило "реальные факты" в отношении инцидента с этим рейсом Ryanair.Как дополняется в заявлении, "все процедуры безопасности прошли нормально, и самолет вылетел в пункт назначения в 10.15". "Пока он находился в греческом РПИ (районе полетной информации), ни от экипажа, ни от других лиц или организаций не поступало сообщений об угрозе", - говорится в пресс-релизе."Не было никакой информации – сообщений или указаний службам УГА, Афинского международного аэропорта и Государственного авиационного управления Афинского международного аэропорта от физического лица или службы о существовании угрозы на конкретном рейсе FR4978 из Афин в Вильнюс 23-05-21", - отмечается в пресс-релизе.Любая соответствующая информация поступила во все вышеперечисленные службы через СМИ и интернет после приземления самолета в Минске, сообщило управление.Пресс-служба УГА в течение трех дней не отвечала на телефонные звонки. В ответ на письменный запрос РИА Новости была направлена ссылка на пресс-релиз после его публикации.В то же время УГА оставило без ответа вопрос, намерены ли авиавласти Греции по предложению белорусской стороны участвовать в расследовании происшествия.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.Ранее лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите. Евросовет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.
https://ria.ru/20210526/signal-1734313393.html
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961917.html
https://ria.ru/20210526/ukraina-1734308064.html
греция
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733635482_160:0:2719:1919_1920x0_80_0_0_081eb2943d1c3880b3de44191d0ea9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, евросовет, совет ес, греция, белоруссия, в мире

В Греции прокомментировали сообщения об угрозе самолету Ryanair

22:23 26.05.2021
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Управление гражданской авиации (УГА) Греции категорически опровергло сообщения, согласно которым Афинский международный аэропорт или греческие власти получали информацию о какой-либо угрозе для рейса Ryanair FR4978 Афины-Вильнюс.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, назвав действия Белоруссии "актом государственного авиапиратства". Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта и аэропортов Афин и Вильнюса, которые просили принять борт. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщили власти.

"Управление гражданской авиации (Греции) сообщает, что информация, которая публикуется о якобы имеющейся информации Афинского международного аэропорта или греческих властей о существовании какой-либо угрозы для полета Ryanair, является полностью ложной, необоснованной и полностью вводящей в заблуждение", - говорится в заявлении УГА.

Управление сообщило "реальные факты" в отношении инцидента с этим рейсом Ryanair.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
18:42
Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета Ryanair поступил из Швейцарии

"Были выполнены все необходимые проверки безопасности, то есть пассажиров, ручной клади и багажа, в соответствии с положениями утвержденной программы безопасности Афинского международного аэропорта, и не было никаких указаний на какие-либо проблемы", - сообщило УГА.

Как дополняется в заявлении, "все процедуры безопасности прошли нормально, и самолет вылетел в пункт назначения в 10.15". "Пока он находился в греческом РПИ (районе полетной информации), ни от экипажа, ни от других лиц или организаций не поступало сообщений об угрозе", - говорится в пресс-релизе.
"Не было никакой информации – сообщений или указаний службам УГА, Афинского международного аэропорта и Государственного авиационного управления Афинского международного аэропорта от физического лица или службы о существовании угрозы на конкретном рейсе FR4978 из Афин в Вильнюс 23-05-21", - отмечается в пресс-релизе.
Любая соответствующая информация поступила во все вышеперечисленные службы через СМИ и интернет после приземления самолета в Минске, сообщило управление.
Пресс-служба УГА в течение трех дней не отвечала на телефонные звонки. В ответ на письменный запрос РИА Новости была направлена ссылка на пресс-релиз после его публикации.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
12:46
Лукашенко потребовал компенсации от Запада за инцидент с бортом Ryanair
В то же время УГА оставило без ответа вопрос, намерены ли авиавласти Греции по предложению белорусской стороны участвовать в расследовании происшествия.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.
Ранее лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите. Евросовет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
18:10
В Киеве ответили на обвинения Лукашенко в отказе принять самолет Ryanair
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЕвросоветСовет ЕСГрецияБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
23:18В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину
Лента новостейМолния