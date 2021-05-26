https://ria.ru/20210526/gretsiya-1734336842.html

В Греции прокомментировали сообщения об угрозе самолету Ryanair

В Греции прокомментировали сообщения об угрозе самолету Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021

В Греции прокомментировали сообщения об угрозе самолету Ryanair

Управление гражданской авиации (УГА) Греции категорически опровергло сообщения, согласно которым Афинский международный аэропорт или греческие власти получали... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T22:23

2021-05-26T22:23

2021-05-26T22:23

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АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Управление гражданской авиации (УГА) Греции категорически опровергло сообщения, согласно которым Афинский международный аэропорт или греческие власти получали информацию о какой-либо угрозе для рейса Ryanair FR4978 Афины-Вильнюс.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, назвав действия Белоруссии "актом государственного авиапиратства". Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта и аэропортов Афин и Вильнюса, которые просили принять борт. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщили власти.Управление сообщило "реальные факты" в отношении инцидента с этим рейсом Ryanair.Как дополняется в заявлении, "все процедуры безопасности прошли нормально, и самолет вылетел в пункт назначения в 10.15". "Пока он находился в греческом РПИ (районе полетной информации), ни от экипажа, ни от других лиц или организаций не поступало сообщений об угрозе", - говорится в пресс-релизе."Не было никакой информации – сообщений или указаний службам УГА, Афинского международного аэропорта и Государственного авиационного управления Афинского международного аэропорта от физического лица или службы о существовании угрозы на конкретном рейсе FR4978 из Афин в Вильнюс 23-05-21", - отмечается в пресс-релизе.Любая соответствующая информация поступила во все вышеперечисленные службы через СМИ и интернет после приземления самолета в Минске, сообщило управление.Пресс-служба УГА в течение трех дней не отвечала на телефонные звонки. В ответ на письменный запрос РИА Новости была направлена ссылка на пресс-релиз после его публикации.В то же время УГА оставило без ответа вопрос, намерены ли авиавласти Греции по предложению белорусской стороны участвовать в расследовании происшествия.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.Ранее лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите. Евросовет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.

https://ria.ru/20210526/signal-1734313393.html

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961917.html

https://ria.ru/20210526/ukraina-1734308064.html

греция

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, евросовет, совет ес, греция, белоруссия, в мире