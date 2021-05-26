https://ria.ru/20210526/gosoboronzakaz-1734331909.html

Путин оценил темпы выполнения гособоронзаказа

Путин оценил темпы выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 26.05.2021

Путин оценил темпы выполнения гособоронзаказа

Гособоронзаказ в прошлом году был выполнен на 99,8%, это хороший показатель, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T21:13

2021-05-26T21:13

2021-05-26T21:26

россия

безопасность

владимир путин

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СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Гособоронзаказ в прошлом году был выполнен на 99,8%, это хороший показатель, заявил президент России Владимир Путин."Задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8 процента. Это хороший показатель", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.Он подчеркнул, что важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружений и техники."Понимаем, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на экономику, только что с коллегами из правительства сейчас еще раз об этом говорили. С непростыми проблемами столкнулись и предприятия оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.Путин добавил, что власти поддерживали их, так же как и гражданскую часть промышленности."Своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружений и техники", - отметил президент.

https://ria.ru/20210331/natsionalizatsiya-1603630443.html

https://ria.ru/20201221/putin-1590212681.html

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россия, безопасность, владимир путин