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Госдума приняла закон, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ
Госдума приняла закон, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ - РИА Новости, 26.05.2021
Госдума приняла закон, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, предлагающий усовершенствовать порядок предоставления юридической помощи... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:48
2021-05-26T18:48
2021-05-26T18:48
россия
европейский суд
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общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, предлагающий усовершенствовать порядок предоставления юридической помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, если они собираются обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Авторами законодательной инициативы стали депутаты из разных фракций Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, они уточняют права осужденных в связи с обращением в ЕСПЧ.Согласно закону, осужденные смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в ЕСПЧ, а также нотариусами.Из принятых поправок следует, что такие встречи предоставляются "сроком до 4 часов и без ограничения их числа, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания". Отмечается, что при этом "копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении". Кроме того, нотариусам разрешается проносить в колонию предметы и технические средства, которые им необходимы для удостоверения доверенности.При этом поправки устанавливают, что при попытке передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания "свидание немедленно прерывается".В пояснительной записке уточняется, что законопроект разработан с целью обеспечения конституционных прав граждан РФ на защиту и во исполнение постановления ЕСПЧ по жалобе № 1555/04 "Захаркин против Российской Федерации".Как ранее сообщил Пискарев, принятие закона "позволит устранить правовой пробел и привести действующее законодательство в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свободах и современными международными нормами, усилит правовую защищенность лиц, находящихся в местах лишения свободы, и расширит их возможности для отстаивания своих прав как в российских, так и в международных органах правосудия".
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россия, европейский суд, госдума рф, общество
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, предлагающий усовершенствовать порядок предоставления юридической помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, если они собираются обратиться в Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ).
Авторами законодательной инициативы стали депутаты из разных фракций Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ
, они уточняют права осужденных в связи с обращением в ЕСПЧ.
Согласно закону, осужденные смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в ЕСПЧ, а также нотариусами.
Из принятых поправок следует, что такие встречи предоставляются "сроком до 4 часов и без ограничения их числа, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания". Отмечается, что при этом "копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении". Кроме того, нотариусам разрешается проносить в колонию предметы и технические средства, которые им необходимы для удостоверения доверенности.
При этом поправки устанавливают, что при попытке передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания "свидание немедленно прерывается".
В пояснительной записке уточняется, что законопроект разработан с целью обеспечения конституционных прав граждан РФ на защиту и во исполнение постановления ЕСПЧ по жалобе № 1555/04 "Захаркин против Российской Федерации".
Как ранее сообщил Пискарев, принятие закона "позволит устранить правовой пробел и привести действующее законодательство в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свободах и современными международными нормами, усилит правовую защищенность лиц, находящихся в местах лишения свободы, и расширит их возможности для отстаивания своих прав как в российских, так и в международных органах правосудия".