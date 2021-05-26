https://ria.ru/20210526/glava-1733928523.html

Орлов рассказал, когда в Приамурье отремонтируют все поликлиники

Орлов рассказал, когда в Приамурье отремонтируют все поликлиники - РИА Новости, 26.05.2021

Орлов рассказал, когда в Приамурье отремонтируют все поликлиники

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе за три года отремонтируют все поликлиники. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:23

2021-05-26T10:23

2021-05-26T10:23

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

райчихинск

зея (город)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе за три года отремонтируют все поликлиники.Детская поликлиника после капремонта уже открылась в селе Константиновка, меньше чем за год было приведено в порядок и здание поликлиники, и детское отделение стационара Константиновской больницы. Поликлинику отремонтировали в рамках нацпроекта "Здравоохранение", из областного бюджета было выделено 37,4 миллиона рублей. Второй контракт был заключён на ремонт части здания стационара сельской больницы – детского отделения. Его стоимость более 18 миллионов рублей. Рабочие заменили системы отопления, тепловые сети, систему вентиляции и канализации, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Дополнительно из областного бюджета были выделены деньги на приобретение мебели, современного оборудования и оргтехники для детской поликлиники Константиновка, здесь будет действовать система электронной очереди и открытая регистратура."В этом году мы ремонтируем пять детских поликлиник на территории области. На эти цели из областного бюджета выделили 700 миллионов рублей. Помимо уже открытой поликлиники в Константиновке, работы идут в детской поликлинике номер 3 города Благовещенска, в Зее и Райчихинске. Ремонтируется фасад детской поликлиники в Тынде. Работы на этом объекте завершим в этом году. В планах уже в этом году построить фильтр – приемник к 1-й поликлинике в Благовещенске и начать строительство новой поликлиники на 380 мест в районе пересечения улиц Чайковского и Октябрьской областного центра (Благовещенска). Сейчас этот объект на стадии предпроектной подготовки", - добавил Орлов.

https://ria.ru/20210512/orlov-1731885053.html

россия

амурская область

райчихинск

зея (город)

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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, райчихинск, зея (город), общество