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В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России - РИА Новости, 26.05.2021
В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "серьезным ударом" по отношениям с РФ решение о запрете трех немецких НКО, заявление министра приводит пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T23:44
2021-05-26T23:44
россия
хайко маас
мид германии
генеральная прокуратура рф
в мире
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "серьезным ударом" по отношениям с РФ решение о запрете трех немецких НКО, заявление министра приводит пресс-служба ведомства."Запрет работать для организаций, которые прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми, - серьезный удар по нашим усилиям по улучшению отношений с Россией. Решение генерального прокурора России запретить в общей сложности трем немецким НКО работать в России в этой связи особенно обескураживает и неприемлемо", - заявил министр.По его словам, две из трех организаций "уже много лет участвуют в "Петербургском диалоге" с целью содействия германо-российскому взаимопониманию". Ничто в деятельности организаций "не может ни оправдать, ни обосновать такой серьезный шаг" со стороны российской генпрокуратуры, считает Маас."Я призываю Россию отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами. Представители гражданского общества должны иметь возможность выполнять свою работу без криминализации", - сказал министр.Генпрокуратура России в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НКО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH) и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.). Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
https://ria.ru/20210513/nko-1732093908.html
https://ria.ru/20210323/nko-1602507035.html
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россия, хайко маас, мид германии, генеральная прокуратура рф, в мире

В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России

23:44 26.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "серьезным ударом" по отношениям с РФ решение о запрете трех немецких НКО, заявление министра приводит пресс-служба ведомства.
"Запрет работать для организаций, которые прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми, - серьезный удар по нашим усилиям по улучшению отношений с Россией. Решение генерального прокурора России запретить в общей сложности трем немецким НКО работать в России в этой связи особенно обескураживает и неприемлемо", - заявил министр.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Глава СПЧ попросил Евросоюз помочь с продвижением российских НКО в Европе
По его словам, две из трех организаций "уже много лет участвуют в "Петербургском диалоге" с целью содействия германо-российскому взаимопониманию". Ничто в деятельности организаций "не может ни оправдать, ни обосновать такой серьезный шаг" со стороны российской генпрокуратуры, считает Маас.
"Я призываю Россию отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами. Представители гражданского общества должны иметь возможность выполнять свою работу без криминализации", - сказал министр.
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Гаврилов: изменения в закон позволят контролировать финансирование НКО
Генпрокуратура России в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НКО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH) и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.). Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
 
РоссияХайко МаасМИД ГерманииГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
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