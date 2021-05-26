https://ria.ru/20210526/germaniya-1734341055.html

В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России

В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России - РИА Новости, 26.05.2021

В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "серьезным ударом" по отношениям с РФ решение о запрете трех немецких НКО, заявление министра приводит пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T23:44

2021-05-26T23:44

2021-05-26T23:44

россия

хайко маас

мид германии

генеральная прокуратура рф

в мире

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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "серьезным ударом" по отношениям с РФ решение о запрете трех немецких НКО, заявление министра приводит пресс-служба ведомства."Запрет работать для организаций, которые прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми, - серьезный удар по нашим усилиям по улучшению отношений с Россией. Решение генерального прокурора России запретить в общей сложности трем немецким НКО работать в России в этой связи особенно обескураживает и неприемлемо", - заявил министр.По его словам, две из трех организаций "уже много лет участвуют в "Петербургском диалоге" с целью содействия германо-российскому взаимопониманию". Ничто в деятельности организаций "не может ни оправдать, ни обосновать такой серьезный шаг" со стороны российской генпрокуратуры, считает Маас."Я призываю Россию отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами. Представители гражданского общества должны иметь возможность выполнять свою работу без криминализации", - сказал министр.Генпрокуратура России в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НКО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH) и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.). Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

https://ria.ru/20210513/nko-1732093908.html

https://ria.ru/20210323/nko-1602507035.html

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россия, хайко маас, мид германии, генеральная прокуратура рф, в мире