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https://ria.ru/20210526/germaniya-1734322904.html
В Германии объяснили отказ США от санкций против "Северного потока — 2"
В Германии объяснили отказ США от санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.05.2021
В Германии объяснили отказ США от санкций против "Северного потока — 2"
Заявление президента США Джо Байдена о контрпродуктивности санкций в отношении "Северного потока — 2" говорит о том, что в Вашингтоне убедились - в Берлине... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:44
2021-05-26T19:44
вальдемар гердт
россия
санкции
северный поток — 2
балтийское море
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о контрпродуктивности санкций в отношении "Северного потока — 2" говорит о том, что в Вашингтоне убедились - в Берлине твёрдо привержены реализации "Северного потока — 2", заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").Байден ранее признал, что санкции против "Северного потока — 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. Как сообщил пресс-пул Белого дома, Байден заявил, что американские санкции против "Северного потока — 2" не привели бы к остановке проекта, поскольку он практически завершен."Заявления Байдена и американской администрации, конечно, радуют, в течение многих лет мы пытались объяснить Вашингтону, что энергетическая корзина Германии не сложится без "Северного потока", иначе не удастся уйти ни от атомной, ни от угольной энергетики, нам нужен и "Северный поток — 2", и, возможно, "Северный поток — 3", - считает парламентарий, добавив, что в Вашингтоне убедились в непреклонной позиции Берлина по данному вопросу."Это не победа, но это остановка многолетнего курса, направленного на эскалацию. Америка поняла, что не стоит усиливать давление на нас. Они умудрялись довольно долго нагнетать обстановку вокруг "Северного потока — 2", но им дали понять, что такое поведение может привести к тому, что США потеряют союзника в лице Германии в Европе", - считает Гердт.Еще один фактор, позитивно влияющий на американскую риторику в отношении проекта газопровода - это анонсированная встреча российского и американского президентов в Женеве, считает парламентарий. Смягчение позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2" стало "как бы реверансом" в сторону Москвы на фоне ожиданий от предстоящих договорённостей."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/sevpotok-1734308935.html
https://ria.ru/20210524/ukraina-1733549709.html
https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733441207.html
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вальдемар гердт, россия, санкции, северный поток — 2, балтийское море, германия, сша, в мире

В Германии объяснили отказ США от санкций против "Северного потока — 2"

19:44 26.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о контрпродуктивности санкций в отношении "Северного потока — 2" говорит о том, что в Вашингтоне убедились - в Берлине твёрдо привержены реализации "Северного потока — 2", заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").
Байден ранее признал, что санкции против "Северного потока — 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. Как сообщил пресс-пул Белого дома, Байден заявил, что американские санкции против "Северного потока — 2" не привели бы к остановке проекта, поскольку он практически завершен.
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"Заявления Байдена и американской администрации, конечно, радуют, в течение многих лет мы пытались объяснить Вашингтону, что энергетическая корзина Германии не сложится без "Северного потока", иначе не удастся уйти ни от атомной, ни от угольной энергетики, нам нужен и "Северный поток — 2", и, возможно, "Северный поток — 3", - считает парламентарий, добавив, что в Вашингтоне убедились в непреклонной позиции Берлина по данному вопросу.
"Это не победа, но это остановка многолетнего курса, направленного на эскалацию. Америка поняла, что не стоит усиливать давление на нас. Они умудрялись довольно долго нагнетать обстановку вокруг "Северного потока — 2", но им дали понять, что такое поведение может привести к тому, что США потеряют союзника в лице Германии в Европе", - считает Гердт.
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Еще один фактор, позитивно влияющий на американскую риторику в отношении проекта газопровода - это анонсированная встреча российского и американского президентов в Женеве, считает парламентарий. Смягчение позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2" стало "как бы реверансом" в сторону Москвы на фоне ожиданий от предстоящих договорённостей.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
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Эксперт оценил новые санкции США по "Северному потоку — 2"
США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
Вальдемар ГердтРоссияСанкцииСеверный поток — 2Балтийское мореГерманияСШАВ мире
 
 
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