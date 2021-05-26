https://ria.ru/20210526/genprokuratura-1734317743.html

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех немецких НПО

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех немецких НПО - РИА Новости, 27.05.2021

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех немецких НПО

Генпрокуратура России признала деятельность трех иностранных НПО из Германии нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-26T19:09

2021-05-26T19:09

2021-05-27T01:31

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Генпрокуратура России признала деятельность трех иностранных НПО из Германии нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Речь идет иностранных неправительственных организаций:Отмечается, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.Информация о соответствующем решении передана в Минюст для внесения сведений в список иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и последующего обнародования этих данных.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210523/navalnyy-1733467793.html

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россия, генеральная прокуратура рф, германия, в мире