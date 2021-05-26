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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех немецких НПО
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех немецких НПО - РИА Новости, 27.05.2021
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех немецких НПО
Генпрокуратура России признала деятельность трех иностранных НПО из Германии нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-26T19:09
2021-05-27T01:31
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Генпрокуратура России признала деятельность трех иностранных НПО из Германии нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Речь идет иностранных неправительственных организаций:Отмечается, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.Информация о соответствующем решении передана в Минюст для внесения сведений в список иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и последующего обнародования этих данных.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, генеральная прокуратура рф, германия, в мире

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех немецких НПО

19:09 26.05.2021 (обновлено: 01:31 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Генпрокуратура России признала деятельность трех иностранных НПО из Германии нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет иностранных неправительственных организаций:
  • "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.);
  • "Центр либеральной современности" (Zentrum für die Liberale Moderne GmbH);
  • "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.).
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Отмечается, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Информация о соответствующем решении передана в Минюст для внесения сведений в список иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и последующего обнародования этих данных.
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