https://ria.ru/20210526/genprokuratura-1734317743.html
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех немецких НПО
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех немецких НПО - РИА Новости, 27.05.2021
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех немецких НПО
Генпрокуратура России признала деятельность трех иностранных НПО из Германии нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-26T19:09
2021-05-26T19:09
2021-05-27T01:31
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Генпрокуратура России признала деятельность трех иностранных НПО из Германии нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Речь идет иностранных неправительственных организаций:Отмечается, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.Информация о соответствующем решении передана в Минюст для внесения сведений в список иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и последующего обнародования этих данных.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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