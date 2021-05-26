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Суд оштрафовал экс-депутата Галямину
Суд оштрафовал экс-депутата Галямину - РИА Новости, 26.05.2021
Суд оштрафовал экс-депутата Галямину
Новгородский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшего муниципального депутата Москвы Юлию Галямину по административному протоколу о невыполнении... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:20
2021-05-26T16:20
юлия галямина
россия
константин котов
ильдар дадин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская городская дума
москва
великий новгород
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новгородский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшего муниципального депутата Москвы Юлию Галямину по административному протоколу о невыполнении правил проведения мероприятий при угрозе ЧС, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков."Юлии назначили штраф 10 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ", - сказал собеседник агентства.Ранее бывшему мундепу назначили 7 суток ареста за неповиновение требованиям сотрудников полиции.Галямину 22 мая задержали в Великом Новгороде во время мероприятия независимых депутатов "Земский съезд", которое было назначено на минувшие выходные. Бывший мундеп выступала организатором собрания. По данным Роспотребнадзора, на мероприятии выявлено "несоблюдение требований по социальному дистанцированию".Сама политик отказалась признавать вину: по ее словам, она, как организатор, вела учет участников и в зале на момент приезда полиции было меньше 30 человек.Также, по ее утверждению, все члены съезда получали маски и перчатки при регистрации. В зале стояли диваны, на каждом из которых сидел лишь один человек, "расстояние между участниками было больше полутора метров", заявляла экс-мундеп.После задержания Галямина две ночи провела в отделе полиции. На экс-депутата было составлено два протокола: первый — по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"), второй — о невыполнении правил безопасности при угрозе ЧС.Тверской суд Москвы в конце декабря прошлого года признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно, после чего она лишилась мандата.Как установил суд, минувшим летом депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.Юлия Галямина стала третьей осуждённой по данной статье. Первым был Ильдар Дадин, его приговор отменили в Верховном суде, вторым - Константин Котов, он в декабре 2020-го вышел условно-досрочно — оба в первой инстанции получили реальные сроки.Галямину избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы в 2017 году. В минувшем году, еще до лишения мандата, пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на недопустимо большое число недействительных подписей.
https://ria.ru/20210523/navalnyy-1733467793.html
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юлия галямина, россия, константин котов, ильдар дадин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская городская дума, москва, великий новгород, происшествия

Суд оштрафовал экс-депутата Галямину

16:20 26.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, обвиняемая в неоднократных нарушениях порядка проведения публичных акций, у здания Тверского районного суда города Москвы
Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, обвиняемая в неоднократных нарушениях порядка проведения публичных акций, у здания Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новгородский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшего муниципального депутата Москвы Юлию Галямину по административному протоколу о невыполнении правил проведения мероприятий при угрозе ЧС, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.
"Юлии назначили штраф 10 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ", - сказал собеседник агентства.
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Ранее бывшему мундепу назначили 7 суток ареста за неповиновение требованиям сотрудников полиции.
Галямину 22 мая задержали в Великом Новгороде во время мероприятия независимых депутатов "Земский съезд", которое было назначено на минувшие выходные. Бывший мундеп выступала организатором собрания. По данным Роспотребнадзора, на мероприятии выявлено "несоблюдение требований по социальному дистанцированию".
Сама политик отказалась признавать вину: по ее словам, она, как организатор, вела учет участников и в зале на момент приезда полиции было меньше 30 человек.
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Также, по ее утверждению, все члены съезда получали маски и перчатки при регистрации. В зале стояли диваны, на каждом из которых сидел лишь один человек, "расстояние между участниками было больше полутора метров", заявляла экс-мундеп.
После задержания Галямина две ночи провела в отделе полиции. На экс-депутата было составлено два протокола: первый — по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"), второй — о невыполнении правил безопасности при угрозе ЧС.
Тверской суд Москвы в конце декабря прошлого года признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно, после чего она лишилась мандата.
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Как установил суд, минувшим летом депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.
Юлия Галямина стала третьей осуждённой по данной статье. Первым был Ильдар Дадин, его приговор отменили в Верховном суде, вторым - Константин Котов, он в декабре 2020-го вышел условно-досрочно — оба в первой инстанции получили реальные сроки.
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Галямину избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы в 2017 году. В минувшем году, еще до лишения мандата, пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на недопустимо большое число недействительных подписей.
 
Юлия ГаляминаРоссияКонстантин КотовИльдар ДадинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская городская думаМоскваВеликий НовгородПроисшествия
 
 
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