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Суд оставил Фургала в СИЗО
Суд оставил Фургала в СИЗО - РИА Новости, 26.05.2021
Суд оставил Фургала в СИЗО
Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста до 8 июня бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:06
2021-05-26T15:06
уголовное дело сергея фургала
россия
сизо лефортово
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста до 8 июня бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, сообщили РИА Новости в суде.В начале марта Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест Фургала – теперь до 8 июня. Защита обжаловала данное решение, но, как и во всех предыдущих случаях, тщетно."Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, постановление районного суда Москвы - без изменения", - сказал собеседник агентства.В начале апреля Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Фургал переболел коронавирусом, и в середине мая его перевели из больницы при СИЗО "Матросская тишина" обратно в СИЗО "Лефортово".Однако, по сообщениям адвокатов, здоровье их доверителя серьезно пошатнулось после болезни, сейчас они добиваются полного медицинского обследования экс-губернатора.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210413/furgal-1728024592.html
https://ria.ru/20210408/sudya-1727367085.html
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уголовное дело сергея фургала, россия, сизо лефортово, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия

Суд оставил Фургала в СИЗО

15:06 26.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста до 8 июня бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, сообщили РИА Новости в суде.
В начале марта Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест Фургала – теперь до 8 июня. Защита обжаловала данное решение, но, как и во всех предыдущих случаях, тщетно.
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"Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, постановление районного суда Москвы - без изменения", - сказал собеседник агентства.
В начале апреля Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Фургал переболел коронавирусом, и в середине мая его перевели из больницы при СИЗО "Матросская тишина" обратно в СИЗО "Лефортово".
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Однако, по сообщениям адвокатов, здоровье их доверителя серьезно пошатнулось после болезни, сейчас они добиваются полного медицинского обследования экс-губернатора.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
 
Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСИЗО ЛефортовоМатросская тишинаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваХабаровский крайПроисшествия
 
 
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