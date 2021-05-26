Суд оставил Фургала в СИЗО
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста до 8 июня бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, сообщили РИА Новости в суде.
В начале марта Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест Фургала – теперь до 8 июня. Защита обжаловала данное решение, но, как и во всех предыдущих случаях, тщетно.
"Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, постановление районного суда Москвы - без изменения", - сказал собеседник агентства.
В начале апреля Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Фургал переболел коронавирусом, и в середине мая его перевели из больницы при СИЗО "Матросская тишина" обратно в СИЗО "Лефортово".
Однако, по сообщениям адвокатов, здоровье их доверителя серьезно пошатнулось после болезни, сейчас они добиваются полного медицинского обследования экс-губернатора.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.