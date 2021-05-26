https://ria.ru/20210526/furgal-1733991963.html

Суд оставил Фургала в СИЗО

Суд оставил Фургала в СИЗО - РИА Новости, 26.05.2021

Суд оставил Фургала в СИЗО

Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста до 8 июня бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:06

2021-05-26T15:06

2021-05-26T15:06

уголовное дело сергея фургала

россия

сизо лефортово

матросская тишина

следственный комитет россии (ск рф)

москва

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста до 8 июня бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, сообщили РИА Новости в суде.В начале марта Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест Фургала – теперь до 8 июня. Защита обжаловала данное решение, но, как и во всех предыдущих случаях, тщетно."Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, постановление районного суда Москвы - без изменения", - сказал собеседник агентства.В начале апреля Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Фургал переболел коронавирусом, и в середине мая его перевели из больницы при СИЗО "Матросская тишина" обратно в СИЗО "Лефортово".Однако, по сообщениям адвокатов, здоровье их доверителя серьезно пошатнулось после болезни, сейчас они добиваются полного медицинского обследования экс-губернатора.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210413/furgal-1728024592.html

https://ria.ru/20210408/sudya-1727367085.html

россия

москва

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, россия, сизо лефортово, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия