https://ria.ru/20210526/funktsiya-1733987316.html

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция - РИА Новости, 26.05.2021

В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме, сообщила "Российская газета". РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:40

2021-05-26T14:40

2021-05-26T17:42

telegram (приложение)

whatsapp inc.

технологии

общество

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме, сообщила "Российская газета".Обновленная версия приложения позволяет воспроизводить голосовые сообщения на обычной скорости, на полуторной или вдвое быстрее.Кроме того, в WhatsApp добавили специальные уведомления. Если пользователя упомянули в чате или ответили на его сообщение, то рядом с названием группы появится значок @.Подобная функция для голосовых сообщений уже несколько лет работает в Telegram. Там тоже можно вдвое увеличить скорость прослушивания.

https://ria.ru/20210521/whatsapp-1733369827.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), whatsapp inc., технологии, общество