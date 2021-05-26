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В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появилась новая функция - РИА Новости, 26.05.2021
В WhatsApp появилась новая функция
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме, сообщила "Российская газета". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:40
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telegram (приложение)
whatsapp inc.
технологии
общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме, сообщила "Российская газета".Обновленная версия приложения позволяет воспроизводить голосовые сообщения на обычной скорости, на полуторной или вдвое быстрее.Кроме того, в WhatsApp добавили специальные уведомления. Если пользователя упомянули в чате или ответили на его сообщение, то рядом с названием группы появится значок @.Подобная функция для голосовых сообщений уже несколько лет работает в Telegram. Там тоже можно вдвое увеличить скорость прослушивания.
https://ria.ru/20210521/whatsapp-1733369827.html
РИА Новости
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
telegram (приложение), whatsapp inc., технологии, общество

В WhatsApp появилась новая функция

14:40 26.05.2021 (обновлено: 17:42 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме, сообщила "Российская газета".
Обновленная версия приложения позволяет воспроизводить голосовые сообщения на обычной скорости, на полуторной или вдвое быстрее.
Кроме того, в WhatsApp добавили специальные уведомления. Если пользователя упомянули в чате или ответили на его сообщение, то рядом с названием группы появится значок @.
Подобная функция для голосовых сообщений уже несколько лет работает в Telegram. Там тоже можно вдвое увеличить скорость прослушивания.
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 17:50
WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение станет платным
 
Telegram (приложение)WhatsApp Inc.ТехнологииОбщество
 
 
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