https://ria.ru/20210526/funktsiya-1733987316.html
В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появилась новая функция - РИА Новости, 26.05.2021
В WhatsApp появилась новая функция
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме, сообщила "Российская газета". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:40
2021-05-26T14:40
2021-05-26T17:42
telegram (приложение)
whatsapp inc.
технологии
общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме, сообщила "Российская газета".Обновленная версия приложения позволяет воспроизводить голосовые сообщения на обычной скорости, на полуторной или вдвое быстрее.Кроме того, в WhatsApp добавили специальные уведомления. Если пользователя упомянули в чате или ответили на его сообщение, то рядом с названием группы появится значок @.Подобная функция для голосовых сообщений уже несколько лет работает в Telegram. Там тоже можно вдвое увеличить скорость прослушивания.
https://ria.ru/20210521/whatsapp-1733369827.html
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telegram (приложение), whatsapp inc., технологии, общество