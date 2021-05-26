https://ria.ru/20210526/fradkov-1734316482.html
Петр Фрадков: у малого бизнеса сейчас есть все возможности для развития
Петр Фрадков: у малого бизнеса сейчас есть все возможности для развития - РИА Новости, 26.05.2021
Петр Фрадков: у малого бизнеса сейчас есть все возможности для развития
ПСБ ожидает в 2021 году стабильный рост продаж в сегменте малого и среднего бизнеса, в частности, за счет новых способов организации работы и навыков цифровых... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:00
2021-05-26T19:00
2021-05-26T19:00
банк псб
петр фрадков
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ПСБ ожидает в 2021 году стабильный рост продаж в сегменте малого и среднего бизнеса, в частности, за счет новых способов организации работы и навыков цифровых продаж, освоенных в период карантинных ограничений, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.Фрадков принял участие в финале 10-й Национальной премии "Бизнес-Успех", выступив на пленарной сессии "Территория бизнеса – территория жизни". Он напомнил, что банк совместно с Опорой России принимает участие в комплексном исследовании малого и среднего бизнеса в стране, составляя на основе данных индекс RSBI (Russian Small Business Index).Он добавил, что, по данным индекса RSBI, к цифровому продвижению своих товаров и услуг прибегают 72% представителей малого и среднего бизнеса. Из них почти четверть осуществляют онлайн-продажи. Кроме того, многие предприниматели открыли для себя маркетплейсы как способ быстро и действенно вывести свой бизнес в онлайн, за пандемию их число выросло до 28%.Фрадков отметил, что у молодых предпринимателей есть инструменты и возможности для ускоренного развития благодаря текущему периоду экономического роста и достаточно низким процентным ставкам. Влияние на сохранение уровня ставок продолжают оказывать программы льготного кредитования МСП – сейчас до 30% всех таких кредитов на рынке выдаются по сниженным ставкам, которые не зависят от политики Банка России.Глава ПСБ добавил, что 95% кредитов, выданных банком по программам поддержки бизнеса во время пандемии, были реализованы в цифровой форме.ПСБ является официальным партнером национальной премии "Бизнес-Успех" с 2011 года. Основные цели премии – поддержка и популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование эффективных муниципальных практик улучшения бизнес-климата на малых территориях.
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банк псб, петр фрадков, промсвязьбанк, новости компаний - экономика, экономика
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости.
ПСБ ожидает в 2021 году стабильный рост продаж в сегменте малого и среднего бизнеса, в частности, за счет новых способов организации работы и навыков цифровых продаж, освоенных в период карантинных ограничений, считает председатель ПСБ Петр Фрадков
.
Фрадков принял участие в финале 10-й Национальной премии "Бизнес-Успех", выступив на пленарной сессии "Территория бизнеса – территория жизни". Он напомнил, что банк совместно с Опорой России
принимает участие в комплексном исследовании малого и среднего бизнеса в стране, составляя на основе данных индекс RSBI (Russian Small Business Index).
"Разумеется, пандемия стала сложным периодом, когда всем без исключения пришлось пройти через серьезную адаптацию к новым условиям. Одновременно она послужила толчком к открытию новых возможностей, в частности, предприниматели научились выстраивать более грамотное управление сотрудниками и развили навыки цифровых продаж. Например, по итогам прошлого года использование каналов видеосвязи возросло до 53%, а распространение мессенджеров внутри бизнеса фактически до 100%", - привели в пресс-службе банка слова Фрадкова.
Он добавил, что, по данным индекса RSBI, к цифровому продвижению своих товаров и услуг прибегают 72% представителей малого и среднего бизнеса. Из них почти четверть осуществляют онлайн-продажи. Кроме того, многие предприниматели открыли для себя маркетплейсы как способ быстро и действенно вывести свой бизнес в онлайн, за пандемию их число выросло до 28%.
"Этот факт наряду с ростом популярности экспресс-доставки отразился на увеличении объёмов электронной коммерции более чем в 1,5 раза за прошлый год, и мы ждем продолжения данной тенденции", - сказал Фрадков.
Фрадков отметил, что у молодых предпринимателей есть инструменты и возможности для ускоренного развития благодаря текущему периоду экономического роста и достаточно низким процентным ставкам. Влияние на сохранение уровня ставок продолжают оказывать программы льготного кредитования МСП – сейчас до 30% всех таких кредитов на рынке выдаются по сниженным ставкам, которые не зависят от политики Банка России.
"И такие займы очень востребованы: весной этого года ПСБ запустил цифровые льготные кредиты по программе "ФОТ 3.0" на восстановление предпринимательской деятельности, выплату зарплат сотрудникам малых и средних предприятий и получил за первые два для более тысячи заявок", - пояснил Фрадков.
Глава ПСБ добавил, что 95% кредитов, выданных банком по программам поддержки бизнеса во время пандемии, были реализованы в цифровой форме.
ПСБ является официальным партнером национальной премии "Бизнес-Успех" с 2011 года. Основные цели премии – поддержка и популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование эффективных муниципальных практик улучшения бизнес-климата на малых территориях.