https://ria.ru/20210526/fradkov-1734316482.html

Петр Фрадков: у малого бизнеса сейчас есть все возможности для развития

Петр Фрадков: у малого бизнеса сейчас есть все возможности для развития - РИА Новости, 26.05.2021

Петр Фрадков: у малого бизнеса сейчас есть все возможности для развития

ПСБ ожидает в 2021 году стабильный рост продаж в сегменте малого и среднего бизнеса, в частности, за счет новых способов организации работы и навыков цифровых... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:00

2021-05-26T19:00

2021-05-26T19:00

банк псб

петр фрадков

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ПСБ ожидает в 2021 году стабильный рост продаж в сегменте малого и среднего бизнеса, в частности, за счет новых способов организации работы и навыков цифровых продаж, освоенных в период карантинных ограничений, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.Фрадков принял участие в финале 10-й Национальной премии "Бизнес-Успех", выступив на пленарной сессии "Территория бизнеса – территория жизни". Он напомнил, что банк совместно с Опорой России принимает участие в комплексном исследовании малого и среднего бизнеса в стране, составляя на основе данных индекс RSBI (Russian Small Business Index).Он добавил, что, по данным индекса RSBI, к цифровому продвижению своих товаров и услуг прибегают 72% представителей малого и среднего бизнеса. Из них почти четверть осуществляют онлайн-продажи. Кроме того, многие предприниматели открыли для себя маркетплейсы как способ быстро и действенно вывести свой бизнес в онлайн, за пандемию их число выросло до 28%.Фрадков отметил, что у молодых предпринимателей есть инструменты и возможности для ускоренного развития благодаря текущему периоду экономического роста и достаточно низким процентным ставкам. Влияние на сохранение уровня ставок продолжают оказывать программы льготного кредитования МСП – сейчас до 30% всех таких кредитов на рынке выдаются по сниженным ставкам, которые не зависят от политики Банка России.Глава ПСБ добавил, что 95% кредитов, выданных банком по программам поддержки бизнеса во время пандемии, были реализованы в цифровой форме.ПСБ является официальным партнером национальной премии "Бизнес-Успех" с 2011 года. Основные цели премии – поддержка и популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование эффективных муниципальных практик улучшения бизнес-климата на малых территориях.

https://ria.ru/20210430/bank-1730693283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, петр фрадков, промсвязьбанк, новости компаний - экономика, экономика