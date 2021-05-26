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Финляндия запретила полеты "Белавиа" в страну
Финляндия запретила полеты "Белавиа" в страну - РИА Новости, 26.05.2021
Финляндия запретила полеты "Белавиа" в страну
Финское агентство транспорта и связи Traficom отозвало у белорусской государственной авиакомпании Belavia лицензию на осуществление полетов в Финляндию,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:38
2021-05-26T13:49
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
вильнюс
белавиа
финляндия
белоруссия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Финское агентство транспорта и связи Traficom отозвало у белорусской государственной авиакомпании Belavia лицензию на осуществление полетов в Финляндию, сообщает ведомство.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, вильнюс, белавиа, финляндия, белоруссия, в мире

Финляндия запретила полеты "Белавиа" в страну

13:38 26.05.2021 (обновлено: 13:49 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Финское агентство транспорта и связи Traficom отозвало у белорусской государственной авиакомпании Belavia лицензию на осуществление полетов в Финляндию, сообщает ведомство.
"Причина отзыва - оценка Traficom о том, что Беларусь не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории. Решение принято сегодня и вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairВильнюсБелавиаФинляндияБелоруссияВ мире
 
 
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