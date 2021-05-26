https://ria.ru/20210526/finlyandiya-1733973904.html

Финляндия запретила полеты "Белавиа" в страну

Финляндия запретила полеты "Белавиа" в страну - РИА Новости, 26.05.2021

Финляндия запретила полеты "Белавиа" в страну

Финское агентство транспорта и связи Traficom отозвало у белорусской государственной авиакомпании Belavia лицензию на осуществление полетов в Финляндию,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:38

2021-05-26T13:38

2021-05-26T13:49

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

вильнюс

белавиа

финляндия

белоруссия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Финское агентство транспорта и связи Traficom отозвало у белорусской государственной авиакомпании Belavia лицензию на осуществление полетов в Финляндию, сообщает ведомство.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

вильнюс

финляндия

белоруссия

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2021

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, вильнюс, белавиа, финляндия, белоруссия, в мире