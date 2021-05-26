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Во Флориде стартовала Falcon 9 с группой спутников
Во Флориде стартовала Falcon 9 с группой спутников - РИА Новости, 26.05.2021
Во Флориде стартовала Falcon 9 с группой спутников
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T22:41
2021-05-26T22:41
2021-05-26T22:41
spacex falcon 9
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 14.59 по времени Восточного побережья США (21.59 мск).Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. С выводом на орбиту очередной партии из 60 аппаратов, число спутников в созвездии Starlink превысит 1,7 тысячи. Созвездие спутников Starlink разворачивается на орбите высотой 550 километров, как ожидается, в будущем будет включать до 12 тысяч аппаратов.Компания SpaceX уже запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов.
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spacex falcon 9, spacex, флорида, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости.
Ракета Falcon 9
стартовала во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX
ведет прямую трансляцию.
Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал
состоялся в 14.59 по времени Восточного побережья США
(21.59 мск).
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. С выводом на орбиту очередной партии из 60 аппаратов, число спутников в созвездии Starlink превысит 1,7 тысячи. Созвездие спутников Starlink разворачивается на орбите высотой 550 километров, как ожидается, в будущем будет включать до 12 тысяч аппаратов.
Компания SpaceX уже запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов.