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Депутаты Поморья предложили отсрочить экоэкспертизу проектов в Арктике
Депутаты Поморья предложили отсрочить экоэкспертизу проектов в Арктике - РИА Новости, 26.05.2021
Депутаты Поморья предложили отсрочить экоэкспертизу проектов в Арктике
Депутаты Архангельского областного Собрания обратились в Госдуму с предложением приостановить до 1 июля 2023 года норму федерального закона "Об экологической... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:39
2021-05-26T16:39
2021-05-26T16:39
архангельская область
россия
архангельское областное собрание депутатов
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания обратились в Госдуму с предложением приостановить до 1 июля 2023 года норму федерального закона "Об экологической экспертизе" в части проведения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капстроительства в Арктической зоне РФ, сообщает пресс-служба областного парламента. По ее словам, реализация предложения поморских депутатов позволит в рамках реализации национальных проектов начать строительство уже запланированных объектов и предусмотреть финансирование на проведение экологической экспертизы.Как сообщалось, в среду Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона, упрощающий экологическую экспертизу при строении соцобъектов и транспортной инфраструктуры в Арктической зоне.Законопроект разработан с целью оптимизации процедуры проведения экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ.Документ предусматривает, что требования о проведении государственной экологической экспертизы федерального уровня не будут распространяться на проектную документацию объектов социальной и транспортной инфраструктуры, перечень которых устанавливается правительством РФ, строительство, реконструкция которых осуществляется в границах населенных пунктов, находящихся в границах Арктической зоны РФ, за пределами особо охраняемых природных территорий.Также упрощенные требования экоэкспертизы будут применяться на автомобильные дороги межмуниципального значения, строительство, реконструкция которых будет осуществляться за пределами населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий.
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россия, архангельское областное собрание депутатов
АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая – РИА Новости.
Депутаты Архангельского областного Собрания обратились в Госдуму
с предложением приостановить до 1 июля 2023 года норму федерального закона "Об экологической экспертизе" в части проведения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капстроительства в Арктической зоне РФ
, сообщает пресс-служба областного парламента.
"Эта норма серьезно затягивает сроки и влияет на стоимость строительства нового жилья, больниц и школ, культурных и спортивных объектов, мешает реализации национальных проектов и сдерживает развитие арктических территорий. Кроме того, расходы на проведение экологической экспертизы объектов с уже утвержденной проектно-сметной документацией не заложены в бюджетах любого уровня. Поэтому мы вышли с предложением приостановить на два года проведение экологической экспертизы", - приводятся в сообщении слова председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
По ее словам, реализация предложения поморских депутатов позволит в рамках реализации национальных проектов начать строительство уже запланированных объектов и предусмотреть финансирование на проведение экологической экспертизы.
Как сообщалось, в среду Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона, упрощающий экологическую экспертизу при строении соцобъектов и транспортной инфраструктуры в Арктической зоне.
Законопроект разработан с целью оптимизации процедуры проведения экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ.
Документ предусматривает, что требования о проведении государственной экологической экспертизы федерального уровня не будут распространяться на проектную документацию объектов социальной и транспортной инфраструктуры, перечень которых устанавливается правительством РФ, строительство, реконструкция которых осуществляется в границах населенных пунктов, находящихся в границах Арктической зоны РФ, за пределами особо охраняемых природных территорий.
Также упрощенные требования экоэкспертизы будут применяться на автомобильные дороги межмуниципального значения, строительство, реконструкция которых будет осуществляться за пределами населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий.