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ФСИН опровергла сообщения об этапировании Ефремова в Москву
ФСИН опровергла сообщения об этапировании Ефремова в Москву - РИА Новости, 26.05.2021
ФСИН опровергла сообщения об этапировании Ефремова в Москву
УФСИН по Белгородской области опровергло сообщения об этапировании актера Михаила Ефремова в Москву для следственных действий. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:07
2021-05-26T10:07
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
москва
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. УФСИН по Белгородской области опровергло сообщения об этапировании актера Михаила Ефремова в Москву для следственных действий.Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов этапирован в Москву для проведения следственных действий и отпущен под домашний арест."Данная информация не соответствует действительности. Осужденный Ефремов М.О. в настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области", - сообщает пресс-служба ведомства.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия

ФСИН опровергла сообщения об этапировании Ефремова в Москву

10:07 26.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. УФСИН по Белгородской области опровергло сообщения об этапировании актера Михаила Ефремова в Москву для следственных действий.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов этапирован в Москву для проведения следственных действий и отпущен под домашний арест.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 11:06
"Пришлось привыкать". Ефремов поведал о жизни в тюрьме
"Данная информация не соответствует действительности. Осужденный Ефремов М.О. в настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области", - сообщает пресс-служба ведомства.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил ЕфремовМоскваБелгородская областьПроисшествия
 
 
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