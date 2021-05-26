https://ria.ru/20210526/efremov-1733925235.html

ФСИН опровергла сообщения об этапировании Ефремова в Москву

ФСИН опровергла сообщения об этапировании Ефремова в Москву - РИА Новости, 26.05.2021

ФСИН опровергла сообщения об этапировании Ефремова в Москву

УФСИН по Белгородской области опровергло сообщения об этапировании актера Михаила Ефремова в Москву для следственных действий. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:07

2021-05-26T10:07

2021-05-26T10:07

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

михаил ефремов

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. УФСИН по Белгородской области опровергло сообщения об этапировании актера Михаила Ефремова в Москву для следственных действий.Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов этапирован в Москву для проведения следственных действий и отпущен под домашний арест."Данная информация не соответствует действительности. Осужденный Ефремов М.О. в настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области", - сообщает пресс-служба ведомства.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/znamenitosti-1730897761.html

москва

белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия