https://ria.ru/20210526/dtp-1733932880.html

Бывший вице-спикер парламента Бурятии получил срок за смертельное ДТП

Бывший вице-спикер парламента Бурятии получил срок за смертельное ДТП - РИА Новости, 26.05.2021

Бывший вице-спикер парламента Бурятии получил срок за смертельное ДТП

Бывший вице-спикер Народного Хурала (парламента) Бурятии Баир Жамбалов, насмерть сбивший девушку на скорости свыше 100 километров в час и поехавший дальше,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:46

2021-05-26T10:46

2021-05-26T11:10

республика бурятия

toyota land cruiser

единая россия

александр бастрыкин

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший вице-спикер Народного Хурала (парламента) Бурятии Баир Жамбалов, насмерть сбивший девушку на скорости свыше 100 километров в час и поехавший дальше, получил 6 лет и 1 месяц колонии-поселения, следует из сообщения СК РФ."Суд счел достаточными для вынесения приговора депутату Народного Хурала Республики Бурятия Баиру Жамбалову... Приговором суда назначено наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами сроком два года [после освобождения]", - говорится в релизе.После вступления приговора в силу будет рассматриваться вопрос об ответственности лжесвидетелей, пытавшихся выгородить слугу народа, говорится в релизе.Как установил суд, вечером 5 января прошлого года обвиняемый на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado возвращался с рыбалки. На трассе возле села Батурино в Бурятии Жамбалов, ехавший со скоростью "не менее 104 километров в час", сбил переходившую дорогу девушку-подростка, после чего скрылся с места, не оказав помощь. Девушка впоследствии скончалась в больнице.Спустя несколько часов после ДТП в полицию явился приятель депутата, бывший с ним на рыбалке, и попытался взять вину на себя, заявив, что именно он был за рулем Land Cruiser и сбил пешехода."Якобы перед отъездом они поменялись машинами, и депутат ехал отдельно на другом автомобиле. Однако следствием показания мужчины были подвергнуты тщательной проверке, в ходе которой сообщаемые им сведения не нашли своего подтверждения", - отмечает СК РФ.В итоге, несмотря на попытки друга оговорить себя, депутат все же был изобличен и задержан, "однако вину так и не признал, продолжая с многочисленными защитниками и приятелем настаивать на первоначальной версии об обмене автомобилями".После случившегося президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии, а в марте он добровольно ушел с должности зампреда парламента, но сохранил депутатские полномочия.В конце апреля Жамбалов был задержан, и ему предъявили обвинение по двум статьям – об "оставлении в опасности" и нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть, соединенном с оставлением места происшествия. При этом следствие до последнего имя политика не называло.Суд не стал заключать его в СИЗО, отправив под домашний арест, а в минувшую пятницу меру пресечения смягчили до "запрета определенных действий".Расследование по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина шло под контролем центрального аппарата ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/avariya-1599354943.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/efremov-1733936613.html

https://ria.ru/20210525/sledstvie-1733898870.html

республика бурятия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, toyota land cruiser, единая россия, александр бастрыкин, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)