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Бывший вице-спикер парламента Бурятии получил срок за смертельное ДТП
Бывший вице-спикер парламента Бурятии получил срок за смертельное ДТП - РИА Новости, 26.05.2021
Бывший вице-спикер парламента Бурятии получил срок за смертельное ДТП
Бывший вице-спикер Народного Хурала (парламента) Бурятии Баир Жамбалов, насмерть сбивший девушку на скорости свыше 100 километров в час и поехавший дальше,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:46
2021-05-26T11:10
республика бурятия
toyota land cruiser
единая россия
александр бастрыкин
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший вице-спикер Народного Хурала (парламента) Бурятии Баир Жамбалов, насмерть сбивший девушку на скорости свыше 100 километров в час и поехавший дальше, получил 6 лет и 1 месяц колонии-поселения, следует из сообщения СК РФ."Суд счел достаточными для вынесения приговора депутату Народного Хурала Республики Бурятия Баиру Жамбалову... Приговором суда назначено наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами сроком два года [после освобождения]", - говорится в релизе.После вступления приговора в силу будет рассматриваться вопрос об ответственности лжесвидетелей, пытавшихся выгородить слугу народа, говорится в релизе.Как установил суд, вечером 5 января прошлого года обвиняемый на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado возвращался с рыбалки. На трассе возле села Батурино в Бурятии Жамбалов, ехавший со скоростью "не менее 104 километров в час", сбил переходившую дорогу девушку-подростка, после чего скрылся с места, не оказав помощь. Девушка впоследствии скончалась в больнице.Спустя несколько часов после ДТП в полицию явился приятель депутата, бывший с ним на рыбалке, и попытался взять вину на себя, заявив, что именно он был за рулем Land Cruiser и сбил пешехода."Якобы перед отъездом они поменялись машинами, и депутат ехал отдельно на другом автомобиле. Однако следствием показания мужчины были подвергнуты тщательной проверке, в ходе которой сообщаемые им сведения не нашли своего подтверждения", - отмечает СК РФ.В итоге, несмотря на попытки друга оговорить себя, депутат все же был изобличен и задержан, "однако вину так и не признал, продолжая с многочисленными защитниками и приятелем настаивать на первоначальной версии об обмене автомобилями".После случившегося президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии, а в марте он добровольно ушел с должности зампреда парламента, но сохранил депутатские полномочия.В конце апреля Жамбалов был задержан, и ему предъявили обвинение по двум статьям – об "оставлении в опасности" и нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть, соединенном с оставлением места происшествия. При этом следствие до последнего имя политика не называло.Суд не стал заключать его в СИЗО, отправив под домашний арест, а в минувшую пятницу меру пресечения смягчили до "запрета определенных действий".Расследование по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина шло под контролем центрального аппарата ведомства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/avariya-1599354943.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/efremov-1733936613.html
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республика бурятия, toyota land cruiser, единая россия, александр бастрыкин, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)

Бывший вице-спикер парламента Бурятии получил срок за смертельное ДТП

10:46 26.05.2021 (обновлено: 11:10 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший вице-спикер Народного Хурала (парламента) Бурятии Баир Жамбалов, насмерть сбивший девушку на скорости свыше 100 километров в час и поехавший дальше, получил 6 лет и 1 месяц колонии-поселения, следует из сообщения СК РФ.
"Суд счел достаточными для вынесения приговора депутату Народного Хурала Республики Бурятия Баиру Жамбалову... Приговором суда назначено наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами сроком два года [после освобождения]", - говорится в релизе.
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После вступления приговора в силу будет рассматриваться вопрос об ответственности лжесвидетелей, пытавшихся выгородить слугу народа, говорится в релизе.
Как установил суд, вечером 5 января прошлого года обвиняемый на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado возвращался с рыбалки. На трассе возле села Батурино в Бурятии Жамбалов, ехавший со скоростью "не менее 104 километров в час", сбил переходившую дорогу девушку-подростка, после чего скрылся с места, не оказав помощь. Девушка впоследствии скончалась в больнице.
Спустя несколько часов после ДТП в полицию явился приятель депутата, бывший с ним на рыбалке, и попытался взять вину на себя, заявив, что именно он был за рулем Land Cruiser и сбил пешехода.
"Якобы перед отъездом они поменялись машинами, и депутат ехал отдельно на другом автомобиле. Однако следствием показания мужчины были подвергнуты тщательной проверке, в ходе которой сообщаемые им сведения не нашли своего подтверждения", - отмечает СК РФ.
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В итоге, несмотря на попытки друга оговорить себя, депутат все же был изобличен и задержан, "однако вину так и не признал, продолжая с многочисленными защитниками и приятелем настаивать на первоначальной версии об обмене автомобилями".
После случившегося президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии, а в марте он добровольно ушел с должности зампреда парламента, но сохранил депутатские полномочия.
В конце апреля Жамбалов был задержан, и ему предъявили обвинение по двум статьям – об "оставлении в опасности" и нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть, соединенном с оставлением места происшествия. При этом следствие до последнего имя политика не называло.
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Расследование по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина шло под контролем центрального аппарата ведомства.
 
Республика БурятияToyota Land CruiserЕдиная РоссияАлександр БастрыкинПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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