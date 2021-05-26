https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html

"Родителям не было дела": что известно об истязании школьницы на Алтае

"Родителям не было дела": что известно об истязании школьницы на Алтае - РИА Новости, 26.05.2021

"Родителям не было дела": что известно об истязании школьницы на Алтае

Поставили на колени, били ногами по лицу, надругались, сняли все на телефон и разослали видео — барнаульские следователи разбираются в деле об издевательствах... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:50

2021-05-26T18:50

2021-05-26T20:12

россия

скр

виктор томенко

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

происшествия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Виктор Званцев, Мария Марикян. Поставили на колени, били ногами по лицу, надругались, сняли все на телефон и разослали видео — барнаульские следователи разбираются в деле об издевательствах над 11-летней девочкой. По их версии, это организовала ученица седьмого класса школы № 70. Знакомые пострадавшей утверждают, что ее и раньше травили сверстники. РИА Новости разбиралось в ситуации.Старый долгВ воскресенье семиклассница Алена (имена всех несовершеннолетних изменены) гуляла с подругой и встретила трех знакомых. Все они учились в школе № 70: Алена с приятельницей — в седьмом классе, остальные — в четвертом. "Семиклассницы схватили одну из девочек и силой потащили в заброшенное здание на окраине города, — рассказывает РИА Новости ученик той же школы Дмитрий. — Дело в том, что Алена, насколько мне известно, давно точила зуб на Катю. Якобы еще два года назад та заняла у нее деньги и никак не могла отдать".То, что произошло дальше, вскоре увидели и многие — одноклассница пострадавшей сняла издевательства на камеру мобильного телефона и разослала ролик всем подряд. На кадрах отчетливо видно, как явно превосходящая по комплекции Алена наносит удары по телу и лицу худенькой Кати, стоящей у стены на коленях. Девочки за кадром подбадривают хулиганку: "Слабо бьешь, давай еще!""Многие просто посмеялись над этим видео, — говорит Дмитрий. — Да его для этого и выложили, чтобы лишний раз унизить девочку".Однако вскоре всем стало не до смеха: на ролик обратили внимание следователи. Выяснилось, что избиением школьницы не ограничились — решив, что побоев недостаточно, они надругались над девочкой."Несовершеннолетняя жительница Барнаула в компании сверстников причинила 11-летней девочке телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера, — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. — Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК, подозреваемая задержана". "Родителям не было дела"Как отмечают знакомые, Катя — тихая, из не слишком благополучной семьи. В школе над ней глумились и раньше, но родители не вмешивались. По словам матери одного из учеников, произошедшее шокировало весь город — 70-я школа на хорошем счету, хотя район ВНЗ, в котором она находится, далеко не самый спокойный."Родителям действительно всегда было не до дочери, по поводу учителей же сказать ничего не могу, — рассуждает собеседница. — Они хорошо относятся к ребятишкам, всякие праздники для них постоянно устраивают, а младшие вообще на виду у классных руководителей. Словом, обычная среднестатистическая школа". Алена же — из вполне обеспеченной семьи, у нее все есть. Катю она давно терроризировала.Статья 132 УК — это насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Уголовное преследование грозит только самой старшей из нападавших. Причем по закону ее, как несовершеннолетнюю, не могут приговорить более чем к десяти годам тюрьмы. Других школьниц, участвовавших в расправе, вероятнее всего, поставят на учет в полиции."Инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних обязаны проводить профилактические беседы с трудными подростками, частично — воспитательную работу. Также встречаться с родителями, педагогами в школе и контролировать, как ведет себя поднадзорный", — объясняет бывший сотрудник уголовного розыска, старший оперуполномоченный по делам несовершеннолетних подполковник в отставке Павел Самойлов.Совсем отбившихся от рук подростков могут поместить в центры временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Туда оформляют с 14 лет.Однако, по мнению тех, кто занимается трудными детьми, в корне это проблему не решает: необходимо полностью пересмотреть систему контроля. Педагоги в школе обязаны следить за посещаемостью, успеваемостью, поведением. Соцработники — выяснять, в каких условиях живут подростки, насколько к ним внимательны в семье."По закону за проступки детей родителям полагается максимум предупреждение, штрафов не предусмотрено, — отмечает Самойлов. — В советские годы таких сразу отправляли в спецшколы и ставили на учет в детской комнате милиции. Подключался уголовный розыск. Неблагополучные семьи были под тотальным надзором".Опрошенные сотрудники полиции уверяют, что на отработку каждого подобного случая попросту не хватает сил и времени. А в школах, по их мнению, слишком мало психологов: к примеру, в столичных образовательных учреждениях на одного приходится минимум триста детей.Что касается инцидента на Алтае, оценку действиям педагогов, школьного психолога и сотрудников МВД по делам несовершеннолетних даст СК. К делу подключился губернатор края Виктор Томенко, поручивший всесторонне разобраться в ситуации. Также детский омбудсмен Ольга Казанцева заверила, что пострадавшей окажут всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.Семикласснице же на днях должны избрать меру пресечения. Вероятнее всего, ее заключат под стражу.

https://ria.ru/20200610/1572692915.html

https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1579989812.html

https://ria.ru/20200323/1568889016.html

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россия, скр, виктор томенко, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия