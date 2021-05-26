https://ria.ru/20210526/donbass-1733959321.html

В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе

В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе - РИА Новости, 26.05.2021

В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе трех РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:37

2021-05-26T12:37

2021-05-26T12:37

ситуация в днр и лнр

смм обсе

обсе

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оон

киев

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе трех подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210524/referendum-1733608352.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, безопасность, в мире