https://ria.ru/20210526/dieta-1734227033.html

Ученые выяснили, какая диета эффективна при диабете и ожирении

Ученые выяснили, какая диета эффективна при диабете и ожирении - РИА Новости, 26.05.2021

Ученые выяснили, какая диета эффективна при диабете и ожирении

Краткосрочная диета с низким содержанием углеводов эффективна для снижения веса при заболеваниях диабетом второго типа, избыточном весе и ожирении, говорится в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:22

2021-05-26T16:22

2021-05-26T23:51

открытия - риа наука

великобритания

диета

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ЛОНДОН, 26 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Краткосрочная диета с низким содержанием углеводов эффективна для снижения веса при заболеваниях диабетом второго типа, избыточном весе и ожирении, говорится в отчете, подготовленном британским Научно-консультативным комитетом по питанию (SACN).Авторы отчета пришли к выводу, что после соблюдения низкоуглеводной диеты в течение шести месяцев благодаря улучшению контроля за уровнем сахара в крови испытуемые уже в первые три месяца теряют больше избыточного веса, чем те, кто не придерживается диеты.При этом ученые отметили, что пока не получены четкие доказательства, что эффективность диеты также высока при более длительном сроке ее соблюдения."Неясно, эффективна ли диета с низким содержанием углеводов в долгосрочной перспективе. Мы также не знаем, сработает ли это для всех взрослых, живущих с диабетом второго типа, а не только для людей с избыточным весом или ожирением", — отметила главный диетолог Управления по охране общественного здоровья Англии Элисон Тедстон."Люди с диабетом второго типа, выбирающие диету с низким содержанием углеводов, должны стремиться включать цельнозерновые продукты или продукты с высоким содержанием клетчатки, разнообразные фрукты и овощи, а также ограничивать потребление насыщенных жиров", — дала рекомендацию диетолог.Согласно данным отчета, диета считается низкоуглеводной, если содержание углеводов в ней составляет примерно 37 процентов.

https://ria.ru/20210513/dieta-1732053899.html

https://ria.ru/20210129/diabet-1595093691.html

https://ria.ru/20201228/ketodieta-1591249772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, великобритания, диета