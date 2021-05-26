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США заверили Россию в готовности предотвращать инциденты в море и в небе
США заверили Россию в готовности предотвращать инциденты в море и в небе - РИА Новости, 26.05.2021
США заверили Россию в готовности предотвращать инциденты в море и в небе
США подтвердили приверженность диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, сообщает ВМС США по итогам... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T03:56
2021-05-26T03:56
россия
вашингтон
военно-морские силы сша
москва
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США подтвердили приверженность диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, сообщает ВМС США по итогам двусторонних консультаций.Во вторник в Минобороны России прошли плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года.Отмечается, что в рамках визита делегации США в Москву на консультации стороны рассмотрели вопрос перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия российских и американских кораблей в международных водах за прошлый год.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил соглашения о предотвращении инцидентов в море и в воздухе. Добавляется, что следующий раунд консультаций с США по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе намечен на 2022 год.Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, заключенное между СССР и США в1972 году, закрепило заинтересованность обеих сторон в обеспечении безопасности мореплавания в международных водах и полетов над ними. Оно предусматривает ежегодные консультации для проверки соблюдения соглашений.Последняя встреча состоялась в Вашингтоне в 2019 году. В 2020 году консультации не состоялись по причине пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20210520/strakh-1733085773.html
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россия, вашингтон, военно-морские силы сша, москва, сша, безопасность, в мире

США заверили Россию в готовности предотвращать инциденты в море и в небе

03:56 26.05.2021
 
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Karissa RodriguezЭсминец ВМС США Thomas Hudner
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Karissa Rodriguez
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США подтвердили приверженность диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, сообщает ВМС США по итогам двусторонних консультаций.
Во вторник в Минобороны России прошли плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года.
"Это ежегодное мероприятие (консультации России и США - ред.) представляет собой профессиональную дискуссию, в рамках которой рассматривается выполнение соглашения и подтверждается наша неизменная приверженность диалогу по уменьшению рисков", - говорится в заявлении ВМС США, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что в рамках визита делегации США в Москву на консультации стороны рассмотрели вопрос перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия российских и американских кораблей в международных водах за прошлый год.
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"Страшный факт": в США испугались мощи российского флота
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил соглашения о предотвращении инцидентов в море и в воздухе. Добавляется, что следующий раунд консультаций с США по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе намечен на 2022 год.
Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, заключенное между СССР и США в1972 году, закрепило заинтересованность обеих сторон в обеспечении безопасности мореплавания в международных водах и полетов над ними. Оно предусматривает ежегодные консультации для проверки соблюдения соглашений.
Последняя встреча состоялась в Вашингтоне в 2019 году. В 2020 году консультации не состоялись по причине пандемии коронавируса.
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