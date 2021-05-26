https://ria.ru/20210526/dialog-1733911062.html

США заверили Россию в готовности предотвращать инциденты в море и в небе

США заверили Россию в готовности предотвращать инциденты в море и в небе - РИА Новости, 26.05.2021

США заверили Россию в готовности предотвращать инциденты в море и в небе

США подтвердили приверженность диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, сообщает ВМС США по итогам... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T03:56

2021-05-26T03:56

2021-05-26T03:56

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военно-морские силы сша

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США подтвердили приверженность диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, сообщает ВМС США по итогам двусторонних консультаций.Во вторник в Минобороны России прошли плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года.Отмечается, что в рамках визита делегации США в Москву на консультации стороны рассмотрели вопрос перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия российских и американских кораблей в международных водах за прошлый год.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил соглашения о предотвращении инцидентов в море и в воздухе. Добавляется, что следующий раунд консультаций с США по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе намечен на 2022 год.Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, заключенное между СССР и США в1972 году, закрепило заинтересованность обеих сторон в обеспечении безопасности мореплавания в международных водах и полетов над ними. Оно предусматривает ежегодные консультации для проверки соблюдения соглашений.Последняя встреча состоялась в Вашингтоне в 2019 году. В 2020 году консультации не состоялись по причине пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210520/strakh-1733085773.html

https://ria.ru/20210513/voyna-1732216972.html

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вашингтон

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, военно-морские силы сша, москва, сша, безопасность, в мире