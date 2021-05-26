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Наука
https://ria.ru/20210526/dgtu-1733837438.html
Ученые нашли вещество для создания антибиотиков нового поколения
Ученые нашли вещество для создания антибиотиков нового поколения - РИА Новости, 26.05.2021
Ученые нашли вещество для создания антибиотиков нового поколения
Натуральное вещество, легко устраняющее одну из главных причин устойчивости микробов к антибиотикам, исследовали ученые Донского государственного технического... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:00
2021-05-26T12:59
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
донской государственный технический университет
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Натуральное вещество, легко устраняющее одну из главных причин устойчивости микробов к антибиотикам, исследовали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе международного коллектива. По словам авторов, биоактивные соединения кардамона зеленого (Elettaria cardamomum) препятствуют формированию биопленок, благодаря чему будут полезны при создании новых антимикробных препаратов. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.Бактериальная биопленка — многослойная структура, формируемая микробным сообществом для защиты от агрессивной среды, а также от действия лекарств. "Щитом" для бактерий служит слой полимеров, встроенных в клеточный матрикс. Они обеспечивают устойчивость микроорганизмов как к антибиотикам, так и к действию иммунной системы человека.Бактерии сегодня становятся все более устойчивыми к часто употребляемым антибиотикам, и способность к образованию биопленок, по словам ученых, играет в этом процессе важную роль. Поиск новых препаратов, способных бороться даже с устойчивыми штаммами микробов без риска для организма в целом, — это ключевое направление фармакологии, уверены ученые.Новое исследование специалистов ДГТУ показало, что эфирные масла кардамона зеленого (Elettaria cardamomum) — отличное средство борьбы с биопленками. Ученые выявили высокий потенциал биоактивных соединений на основе этого растения в борьбе с целым рядом бактериальных патогенов, среди которых кишечная палочка, стрептококк, сальмонелла и другие."По данным Национального института здоровья США, не менее 80 процентов инфекционных болезней вызываются бактериями, способными к образованию биопленки. Эфирное масло зеленого кардамона поможет дать отпор микроорганизмам с множественной лекарственной устойчивостью: уже при концентрации в 0,125 процента, что на порядок ниже смертельной для бактерий концентрации, оно эффективно подавляет формирование биопленок у грамотрицательных патогенов человека и животных", — рассказал руководитель НИЛ "Центр агробиотехнологий" ДГТУ, профессор кафедры пищевой науки государственного университета штата Нью-Джерси Михаил Чикиндас.Эффект, как объяснили ученые, достигается за счет подавления у бактерий так называемого чувства кворума — химического "языка" микроорганизмов. Чувство кворума регулирует жизнь сообщества бактерий, в частности, формируя сигнал к образованию биопленок как реакцию на условия среды обитания.Соединения, дающие Кардамону зеленому антимикробные свойства, — α-терпинилацетат, 1,8-цинеол, линалоола ацетат, сабинен и некоторые другие, сообщили ученые. Кардамон применяется в пищевой промышленности как функциональная добавка, безопасный усилитель вкуса и консервант. Также экстракт этого растения обладает антиоксидантными свойствами, что повышает его ценность в качестве добавки к пище.Ученые уверены, что кардамон может быть использован при разработке новых органических препаратов для борьбы с микробами с множественной лекарственной устойчивостью. Соединения, полученные из кардамона зеленого, могут также стать альтернативой химическим консервантам и помочь в разработке продуктов с увеличенным сроком хранения, считают авторы исследования.Исследование проводилось в сотрудничестве со специалистами из Китая, США, Пакистана и Ирака.
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университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет

Ученые нашли вещество для создания антибиотиков нового поколения

09:00 26.05.2021 (обновлено: 12:59 26.05.2021)
 
© Depositphotos / ivan_dzyubaКардамон
Кардамон - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Depositphotos / ivan_dzyuba
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Натуральное вещество, легко устраняющее одну из главных причин устойчивости микробов к антибиотикам, исследовали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе международного коллектива. По словам авторов, биоактивные соединения кардамона зеленого (Elettaria cardamomum) препятствуют формированию биопленок, благодаря чему будут полезны при создании новых антимикробных препаратов. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.
Бактериальная биопленка — многослойная структура, формируемая микробным сообществом для защиты от агрессивной среды, а также от действия лекарств. "Щитом" для бактерий служит слой полимеров, встроенных в клеточный матрикс. Они обеспечивают устойчивость микроорганизмов как к антибиотикам, так и к действию иммунной системы человека.
Бактерии сегодня становятся все более устойчивыми к часто употребляемым антибиотикам, и способность к образованию биопленок, по словам ученых, играет в этом процессе важную роль. Поиск новых препаратов, способных бороться даже с устойчивыми штаммами микробов без риска для организма в целом, — это ключевое направление фармакологии, уверены ученые.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Новое исследование специалистов ДГТУ показало, что эфирные масла кардамона зеленого (Elettaria cardamomum) — отличное средство борьбы с биопленками. Ученые выявили высокий потенциал биоактивных соединений на основе этого растения в борьбе с целым рядом бактериальных патогенов, среди которых кишечная палочка, стрептококк, сальмонелла и другие.
"По данным Национального института здоровья США, не менее 80 процентов инфекционных болезней вызываются бактериями, способными к образованию биопленки. Эфирное масло зеленого кардамона поможет дать отпор микроорганизмам с множественной лекарственной устойчивостью: уже при концентрации в 0,125 процента, что на порядок ниже смертельной для бактерий концентрации, оно эффективно подавляет формирование биопленок у грамотрицательных патогенов человека и животных", — рассказал руководитель НИЛ "Центр агробиотехнологий" ДГТУ, профессор кафедры пищевой науки государственного университета штата Нью-Джерси Михаил Чикиндас.
© Фото : ДГТУРуководитель НИЛ "Центр агробиотехнологии" ДГТУ, профессор кафедры пищевой науки государственного университета штата Нью-Джерси Михаил Чикиндас
Руководитель НИЛ Центр агробиотехнологии ДГТУ, профессор кафедры пищевой науки государственного университета штата Нью-Джерси Михаил Чикиндас - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : ДГТУ
Руководитель НИЛ "Центр агробиотехнологии" ДГТУ, профессор кафедры пищевой науки государственного университета штата Нью-Джерси Михаил Чикиндас
Эффект, как объяснили ученые, достигается за счет подавления у бактерий так называемого чувства кворума — химического "языка" микроорганизмов. Чувство кворума регулирует жизнь сообщества бактерий, в частности, формируя сигнал к образованию биопленок как реакцию на условия среды обитания.
Соединения, дающие Кардамону зеленому антимикробные свойства, — α-терпинилацетат, 1,8-цинеол, линалоола ацетат, сабинен и некоторые другие, сообщили ученые. Кардамон применяется в пищевой промышленности как функциональная добавка, безопасный усилитель вкуса и консервант. Также экстракт этого растения обладает антиоксидантными свойствами, что повышает его ценность в качестве добавки к пище.
Ученые уверены, что кардамон может быть использован при разработке новых органических препаратов для борьбы с микробами с множественной лекарственной устойчивостью. Соединения, полученные из кардамона зеленого, могут также стать альтернативой химическим консервантам и помочь в разработке продуктов с увеличенным сроком хранения, считают авторы исследования.
Исследование проводилось в сотрудничестве со специалистами из Китая, США, Пакистана и Ирака.
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НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаДонской государственный технический университет
 
 
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