https://ria.ru/20210526/dgtu-1733837438.html

Ученые нашли вещество для создания антибиотиков нового поколения

Ученые нашли вещество для создания антибиотиков нового поколения - РИА Новости, 26.05.2021

Ученые нашли вещество для создания антибиотиков нового поколения

Натуральное вещество, легко устраняющее одну из главных причин устойчивости микробов к антибиотикам, исследовали ученые Донского государственного технического... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:00

2021-05-26T09:00

2021-05-26T12:59

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

донской государственный технический университет

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Натуральное вещество, легко устраняющее одну из главных причин устойчивости микробов к антибиотикам, исследовали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе международного коллектива. По словам авторов, биоактивные соединения кардамона зеленого (Elettaria cardamomum) препятствуют формированию биопленок, благодаря чему будут полезны при создании новых антимикробных препаратов. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.Бактериальная биопленка — многослойная структура, формируемая микробным сообществом для защиты от агрессивной среды, а также от действия лекарств. "Щитом" для бактерий служит слой полимеров, встроенных в клеточный матрикс. Они обеспечивают устойчивость микроорганизмов как к антибиотикам, так и к действию иммунной системы человека.Бактерии сегодня становятся все более устойчивыми к часто употребляемым антибиотикам, и способность к образованию биопленок, по словам ученых, играет в этом процессе важную роль. Поиск новых препаратов, способных бороться даже с устойчивыми штаммами микробов без риска для организма в целом, — это ключевое направление фармакологии, уверены ученые.Новое исследование специалистов ДГТУ показало, что эфирные масла кардамона зеленого (Elettaria cardamomum) — отличное средство борьбы с биопленками. Ученые выявили высокий потенциал биоактивных соединений на основе этого растения в борьбе с целым рядом бактериальных патогенов, среди которых кишечная палочка, стрептококк, сальмонелла и другие."По данным Национального института здоровья США, не менее 80 процентов инфекционных болезней вызываются бактериями, способными к образованию биопленки. Эфирное масло зеленого кардамона поможет дать отпор микроорганизмам с множественной лекарственной устойчивостью: уже при концентрации в 0,125 процента, что на порядок ниже смертельной для бактерий концентрации, оно эффективно подавляет формирование биопленок у грамотрицательных патогенов человека и животных", — рассказал руководитель НИЛ "Центр агробиотехнологий" ДГТУ, профессор кафедры пищевой науки государственного университета штата Нью-Джерси Михаил Чикиндас.Эффект, как объяснили ученые, достигается за счет подавления у бактерий так называемого чувства кворума — химического "языка" микроорганизмов. Чувство кворума регулирует жизнь сообщества бактерий, в частности, формируя сигнал к образованию биопленок как реакцию на условия среды обитания.Соединения, дающие Кардамону зеленому антимикробные свойства, — α-терпинилацетат, 1,8-цинеол, линалоола ацетат, сабинен и некоторые другие, сообщили ученые. Кардамон применяется в пищевой промышленности как функциональная добавка, безопасный усилитель вкуса и консервант. Также экстракт этого растения обладает антиоксидантными свойствами, что повышает его ценность в качестве добавки к пище.Ученые уверены, что кардамон может быть использован при разработке новых органических препаратов для борьбы с микробами с множественной лекарственной устойчивостью. Соединения, полученные из кардамона зеленого, могут также стать альтернативой химическим консервантам и помочь в разработке продуктов с увеличенным сроком хранения, считают авторы исследования.Исследование проводилось в сотрудничестве со специалистами из Китая, США, Пакистана и Ирака.

https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html

https://ria.ru/20201211/mifi-1588368048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет