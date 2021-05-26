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Нижегородские депутаты получили срок за аферу с теплосетями
Нижегородские депутаты получили срок за аферу с теплосетями - РИА Новости, 26.05.2021
Нижегородские депутаты получили срок за аферу с теплосетями
Двое депутатов из нижегородской Балахны осуждены на 3 и 2,5 года колонии по делу о мошенничестве с городскими теплосетями, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:21
2021-05-26T15:21
2021-05-26T15:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
балахна
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Двое депутатов из нижегородской Балахны осуждены на 3 и 2,5 года колонии по делу о мошенничестве с городскими теплосетями, сообщает региональное управление СК РФ.Как выяснило следствие, осенью 2017 года слуги народа организовали продажу "Балахнинской коммунальной компании" (БКК, "дочка" государственной "Нижегородской областной коммунальной компании") тепловых сетей Балахны по цене, завышенной на 23,5 миллиона рублей.Впоследствии компания, как пишет "Коммерсант", посчитала сделку экономически необоснованной, но один из депутатов отсудил у нее 22,8 миллиона рублей и проценты в качестве долга по заключенному договору. Оспорить это решение юристам БКК не удалось.В ходе предварительного расследования оба депутата, однако, признали вину и возместили ущерб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве и пособничестве в этом. По данным газеты, на фоне расследования Горсовет Балахны лишил депутатов-аферистов мандатов."Приговором суда 42-летнему подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима..., 47-летнему подсудимому - на срок два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20210526/volchek-1733976954.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), балахна, происшествия