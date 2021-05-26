https://ria.ru/20210526/delo-1734339928.html

В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину

В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину - РИА Новости, 26.05.2021

В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину

Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины, на которую напала стая собак в Самарской области, сообщила пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T23:18

2021-05-26T23:18

2021-05-26T23:18

самара

самарская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

САМАРА, 26 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины, на которую напала стая собак в Самарской области, сообщила пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, вечером 19 мая на пустыре в районе одного из жилых домов на улице Земской в микрорайоне Южный город в Волжском районе стая бездомных собак напала на местную жительницу. Женщина была доставлена в одно из медицинских учреждений Самары, где впоследствии скончалась.Кроме того, по данным СУСК, организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации сельского поселения своих служебных обязанностей. При этом следствием установлено, что местными властями был заключен контракт на отлов бродячих животных.

https://ria.ru/20210526/sobaka-1734090891.html

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, самарская область, происшествия