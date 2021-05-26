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В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину
В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину - РИА Новости, 26.05.2021
В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину
Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины, на которую напала стая собак в Самарской области, сообщила пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T23:18
2021-05-26T23:18
2021-05-26T23:18
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самарская область
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САМАРА, 26 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины, на которую напала стая собак в Самарской области, сообщила пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, вечером 19 мая на пустыре в районе одного из жилых домов на улице Земской в микрорайоне Южный город в Волжском районе стая бездомных собак напала на местную жительницу. Женщина была доставлена в одно из медицинских учреждений Самары, где впоследствии скончалась.Кроме того, по данным СУСК, организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации сельского поселения своих служебных обязанностей. При этом следствием установлено, что местными властями был заключен контракт на отлов бродячих животных.
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самара, самарская область, происшествия