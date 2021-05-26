https://ria.ru/20210526/degtyarev-1733949070.html

Дегтярев рассказал о решении квартирного вопроса в Хабаровском крае

Дегтярев рассказал о решении квартирного вопроса в Хабаровском крае - РИА Новости, 26.05.2021

Дегтярев рассказал о решении квартирного вопроса в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отчитался в среду перед Законодательной думой региона о том, как решается квартирный вопрос. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:01

2021-05-26T12:01

2021-05-26T12:24

хабаровский край

россия

"дом.рф"

большой уссурийский (остров)

михаил дегтярев

михаил мишустин

константин цицин

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 26 мая — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отчитался в среду перед Законодательной думой региона о том, как решается квартирный вопрос.Дегтярев в отчете за 2020 год о результатах деятельности правительства края затронул все наиболее важные сферы социально-экономического блока, от "дружелюбных поликлиник" до строительства сухого порта в районе острова Большого Уссурийского. Помимо доклада о проделанной работе глава региона представил думе планы улучшения ситуации по каждому из направлений краевой экономики."Важная тема, которую поднимают на встречах жители края, – жилье. По итогам 2020 года у нас введено 229 тысяч квадратных метров жилья. Президентом страны поставлена задача – довести ввод жилья в крае до одного миллиона квадратных метров. Мы сможем это сделать уже к 2025 году. Задача амбициозная, но стратегически важная", - заявил врио губернатора.Основной инструмент наращивания темпов жилищного строительства – комплексное освоение участков. Дегтярев сообщил, что только в Хабаровске под эти цели сформированы шесть площадок. Первоочередная – в микрорайоне Ореховая сопка. По информации Дегтярева, уже развернута работа с федеральным центром по привлечению финансирования под создание инфраструктуры на территориях комплексной застройки.По просьбе краевых властей Минвостокразвития России запускает новую инициативу – "Дальневосточные кварталы". Это даст застройщикам возможность воспользоваться режимом территорий опережающего развития, включая меры поддержки по созданию коммунальной и социальной инфраструктуры. Дегтярев поставил задачу подготовить под "Дальневосточные кварталы" не менее трех территорий в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре.Дегтярев обозначил перед депутатами еще одну проблему: до сих пор в крае не получили развития проекты арендного жилья. По этому направлению в сотрудничестве с корпорацией "ДОМ.РФ" готовится отдельная программа. Также серьезного внимания, по мнению врио губернатора, требует сфера индивидуального жилищного строительства."Поэтому по моей инициативе запускаем флагманский проект "Дом дальневосточника", делаем это на основе деревянного домостроения, из собственного сырья. Ставлю задачу правительству края – развернуть производство деревянных домокомплектов в течение этого года. И выйти на выпуск их тысячи в год", - сказал Дегтярев.По итогам встречи Дегтярева с председателем правительства России Михаилом Мишустиным фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства впервые дано поручение по финансированию мероприятий на территории региона. Соглашение с фондом заключено. Средства предоставляются по 11 проблемным домам. "Это 1 044 гражданина. Министерству строительства края поставил задачу – решить проблемы дольщиков в этом году", - акцентировал внимание Дегтярев.Глава региона напомнил также о подписанном соглашении с главой фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Оно предусматривает сокращение сроков расселения аварийных домов, признанных непригодными для проживания по состоянию на 1 января 2017 года. Люди на три года раньше получат новые квартиры: не в 2025 году, а до 31 декабря 2022 года (более 3,4 тысячи человек)."Сейчас площадь аварийного жилфонда превышает 150 тысяч квадратных метров. Дома на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске – одна из первоочередных задач. Мы достигли договоренности о выделении на эти цели из резервного фонда правительства РФ около 2 миллиарда рублей", - уточнил глава региона.Врио губернатора края затронул и вопрос обеспечения жильем детей-сирот. В крае по его инициативе запущен новаторский механизм, позволяющий гражданам этой льготной категории старше 25 лет получать социальную выплату на приобретение жилых помещений."С момента моего назначения президентом страны на должность врио губернатора края прошло 10 месяцев. Приоритетом моей работы были и остаются потребности жителей региона, непримиримая борьба с любыми коррупционными проявлениями… По всем вопросам примем решение, но те, которые на поверхности, даю поручение сразу. Правительству края по запросам депутатов необходимо оперативно отвечать, глубоко погружаться в проблематику, потому что за каждым депутатом стоят люди, избиратели", - заключил Дегтярев.

https://ria.ru/20210525/zhivodery-1733774630.html

https://ria.ru/20210524/khabarovsk-1733608794.html

https://realty.ria.ru/20210521/degtyarev-1733256060.html

https://realty.ria.ru/20210521/tsiklon-1733235544.html

россия

большой уссурийский (остров)

хабаровск

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россия, "дом.рф", большой уссурийский (остров), михаил дегтярев, михаил мишустин, константин цицин, хабаровск