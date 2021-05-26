https://ria.ru/20210526/dannye-1733953634.html

Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян

Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян - РИА Новости, 26.05.2021

Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян

Facebook, Twitter и другие социальные сети к 1 июля обязаны локализовать базы данных пользователей из России и отчитаться о результате Роскомнадзору, заявил... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:16

2021-05-26T12:16

2021-05-26T12:59

россия

facebook

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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технологии

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Facebook, Twitter и другие социальные сети к 1 июля обязаны локализовать базы данных пользователей из России и отчитаться о результате Роскомнадзору, заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер.За неисполнение этого требования предусматриваются штрафы до 18 миллионов рублей.Как подчеркнул Вагнер, уже более 600 зарубежных компаний локализовали базы данных в России в соответствии с законодательством.По закону о персональных данных, который вступил в силу 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории страны. Сайты нарушителей по решению суда вносят в специальный реестр Роскомнадзора. Кроме того, постановление предусматривает и блокировку ресурсов.Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей. Представители соцсетей не ответили, в результате каждую из них оштрафовали на три тысячи рублей. В декабре 2019 года ведомство запрашивало компании повторно, отведенный срок истек 31 января 2020 года. Корпорации снова не отреагировали. Роскомнадзор возбудил административное производство и направил в Таганский районный суд Москвы протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook и Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/it-1733724871.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии