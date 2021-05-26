Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/dannye-1733953634.html
Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян
Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян - РИА Новости, 26.05.2021
Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян
Facebook, Twitter и другие социальные сети к 1 июля обязаны локализовать базы данных пользователей из России и отчитаться о результате Роскомнадзору, заявил... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:16
2021-05-26T12:59
россия
facebook
instagram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149360/75/1493607583_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_2e863e1097d7e76aa7567ade2330bd4b.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Facebook, Twitter и другие социальные сети к 1 июля обязаны локализовать базы данных пользователей из России и отчитаться о результате Роскомнадзору, заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер.За неисполнение этого требования предусматриваются штрафы до 18 миллионов рублей.Как подчеркнул Вагнер, уже более 600 зарубежных компаний локализовали базы данных в России в соответствии с законодательством.По закону о персональных данных, который вступил в силу 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории страны. Сайты нарушителей по решению суда вносят в специальный реестр Роскомнадзора. Кроме того, постановление предусматривает и блокировку ресурсов.Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей. Представители соцсетей не ответили, в результате каждую из них оштрафовали на три тысячи рублей. В декабре 2019 года ведомство запрашивало компании повторно, отведенный срок истек 31 января 2020 года. Корпорации снова не отреагировали. Роскомнадзор возбудил административное производство и направил в Таганский районный суд Москвы протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook и Twitter.
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/it-1733724871.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149360/75/1493607583_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_34f940fab07097a0b54ea8f887de0fa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, facebook, instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии

Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян

12:16 26.05.2021 (обновлено: 12:59 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Facebook, Twitter и другие социальные сети к 1 июля обязаны локализовать базы данных пользователей из России и отчитаться о результате Роскомнадзору, заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер.
За неисполнение этого требования предусматриваются штрафы до 18 миллионов рублей.
Как подчеркнул Вагнер, уже более 600 зарубежных компаний локализовали базы данных в России в соответствии с законодательством.
По закону о персональных данных, который вступил в силу 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории страны. Сайты нарушителей по решению суда вносят в специальный реестр Роскомнадзора. Кроме того, постановление предусматривает и блокировку ресурсов.
Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей. Представители соцсетей не ответили, в результате каждую из них оштрафовали на три тысячи рублей.
В декабре 2019 года ведомство запрашивало компании повторно, отведенный срок истек 31 января 2020 года. Корпорации снова не отреагировали. Роскомнадзор возбудил административное производство и направил в Таганский районный суд Москвы протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook и Twitter.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 19:45В мире
Facebook, WhatsApp, Gmail: Хинштейн назвал "приземляющихся" IT-гигантов
 
РоссияFacebookInstagramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
23:18В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину
22:59Экс-сотрудник Госдепа стал советником главы правления "Нафтогаза"
Лента новостейМолния