https://ria.ru/20210526/chukotka-1733960135.html

На Чукотке вынесли приговор двум экс-полицейским за избиение задержанных

На Чукотке вынесли приговор двум экс-полицейским за избиение задержанных - РИА Новости, 26.05.2021

На Чукотке вынесли приговор двум экс-полицейским за избиение задержанных

Двое бывших полицейских на Чукотке осуждены условно за избиение двух задержанных, чтобы те признались в хищении сотового телефона, сообщает региональная... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:40

2021-05-26T12:40

2021-05-26T12:57

чукотка

провидения

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Двое бывших полицейских на Чукотке осуждены условно за избиение двух задержанных, чтобы те признались в хищении сотового телефона, сообщает региональная прокуратура.Судом установлено, что на тот момент сотрудники подразделений МО МВД России "Провиденское" в мае 2020 года, проверяя поступившую информацию о хищении мобильного телефона, доставили в районный отдел полиции двух жителей поселка Провидения. Фигуранты потребовали от них подписать заранее подготовленные документы об их причастности к краже."Получив отказ на свои незаконные требования, сотрудники полиции, действуя группой лиц, применили насилие и, используя наручники, пристегнув одного из потерпевших к гире, нанесли ему резиновой палкой удары по телу, а также нанесли обоим потерпевшим удары руками, чем причинили им телесные повреждения", - говорится в сообщении.Суд назначил одному из них четыре года условно с испытательным сроком три года, второму - три года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности представителя власти на два года."Приговор в законную силу не вступил. После проверки законности вынесенного приговора прокуратурой будет принято решение о его обжаловании", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20210526/srok-1733956845.html

https://ria.ru/20210526/voronezh-1733936887.html

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, провидения, происшествия