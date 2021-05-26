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https://ria.ru/20210526/chukotka-1733960135.html
На Чукотке вынесли приговор двум экс-полицейским за избиение задержанных
На Чукотке вынесли приговор двум экс-полицейским за избиение задержанных - РИА Новости, 26.05.2021
На Чукотке вынесли приговор двум экс-полицейским за избиение задержанных
Двое бывших полицейских на Чукотке осуждены условно за избиение двух задержанных, чтобы те признались в хищении сотового телефона, сообщает региональная... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:40
2021-05-26T12:57
чукотка
провидения
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Двое бывших полицейских на Чукотке осуждены условно за избиение двух задержанных, чтобы те признались в хищении сотового телефона, сообщает региональная прокуратура.Судом установлено, что на тот момент сотрудники подразделений МО МВД России "Провиденское" в мае 2020 года, проверяя поступившую информацию о хищении мобильного телефона, доставили в районный отдел полиции двух жителей поселка Провидения. Фигуранты потребовали от них подписать заранее подготовленные документы об их причастности к краже."Получив отказ на свои незаконные требования, сотрудники полиции, действуя группой лиц, применили насилие и, используя наручники, пристегнув одного из потерпевших к гире, нанесли ему резиновой палкой удары по телу, а также нанесли обоим потерпевшим удары руками, чем причинили им телесные повреждения", - говорится в сообщении.Суд назначил одному из них четыре года условно с испытательным сроком три года, второму - три года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности представителя власти на два года."Приговор в законную силу не вступил. После проверки законности вынесенного приговора прокуратурой будет принято решение о его обжаловании", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20210526/srok-1733956845.html
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чукотка, провидения, происшествия

На Чукотке вынесли приговор двум экс-полицейским за избиение задержанных

12:40 26.05.2021 (обновлено: 12:57 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Двое бывших полицейских на Чукотке осуждены условно за избиение двух задержанных, чтобы те признались в хищении сотового телефона, сообщает региональная прокуратура.
Судом установлено, что на тот момент сотрудники подразделений МО МВД России "Провиденское" в мае 2020 года, проверяя поступившую информацию о хищении мобильного телефона, доставили в районный отдел полиции двух жителей поселка Провидения. Фигуранты потребовали от них подписать заранее подготовленные документы об их причастности к краже.
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"Получив отказ на свои незаконные требования, сотрудники полиции, действуя группой лиц, применили насилие и, используя наручники, пристегнув одного из потерпевших к гире, нанесли ему резиновой палкой удары по телу, а также нанесли обоим потерпевшим удары руками, чем причинили им телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Суд назначил одному из них четыре года условно с испытательным сроком три года, второму - три года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности представителя власти на два года.
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"Приговор в законную силу не вступил. После проверки законности вынесенного приговора прокуратурой будет принято решение о его обжаловании", - отмечает ведомство.
 
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