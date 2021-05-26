Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/cheboksary-1734340514.html
В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа - РИА Новости, 26.05.2021
В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
Следователи проводят проверку после гибели двухлетнего мальчика, выпавшего с балкона 10-го этажа в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T23:29
2021-05-26T23:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чебоксары
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели двухлетнего мальчика, выпавшего с балкона 10-го этажа в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По предварительным данным, в среду около 17.20 в Чебоксарах двухлетний ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, вышел на балкон, залез на подоконник и выпал. От полученных травм он скончался на месте происшествия."Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии незамедлительно выехала на место происшествия. В настоящее время проводится его тщательный осмотр, опрашиваются очевидцы, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.Прокуратура Чувашии также организовала проверку, в ходе которой будет дана надлежащая оценка деятельности родителей, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире.
https://ria.ru/20210417/delo-1728715673.html
россия
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия

В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа

23:29 26.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели двухлетнего мальчика, выпавшего с балкона 10-го этажа в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По предварительным данным, в среду около 17.20 в Чебоксарах двухлетний ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, вышел на балкон, залез на подоконник и выпал. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 14:43
В Чебоксарах завели дело против матери выпавшего из окна ребенка
"Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии незамедлительно выехала на место происшествия. В настоящее время проводится его тщательный осмотр, опрашиваются очевидцы, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Прокуратура Чувашии также организовала проверку, в ходе которой будет дана надлежащая оценка деятельности родителей, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЧебоксарыПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
23:18В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину
22:59Экс-сотрудник Госдепа стал советником главы правления "Нафтогаза"
Лента новостейМолния