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В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа - РИА Новости, 26.05.2021
В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
Следователи проводят проверку после гибели двухлетнего мальчика, выпавшего с балкона 10-го этажа в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T23:29
2021-05-26T23:29
2021-05-26T23:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели двухлетнего мальчика, выпавшего с балкона 10-го этажа в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По предварительным данным, в среду около 17.20 в Чебоксарах двухлетний ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, вышел на балкон, залез на подоконник и выпал. От полученных травм он скончался на месте происшествия."Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии незамедлительно выехала на место происшествия. В настоящее время проводится его тщательный осмотр, опрашиваются очевидцы, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.Прокуратура Чувашии также организовала проверку, в ходе которой будет дана надлежащая оценка деятельности родителей, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости.
Следователи проводят проверку после гибели двухлетнего мальчика, выпавшего с балкона 10-го этажа в Чебоксарах
, сообщает следственное управление СК РФ
по Чувашии.
По предварительным данным, в среду около 17.20 в Чебоксарах двухлетний ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, вышел на балкон, залез на подоконник и выпал. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
"Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии незамедлительно выехала на место происшествия. В настоящее время проводится его тщательный осмотр, опрашиваются очевидцы, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Прокуратура Чувашии также организовала проверку, в ходе которой будет дана надлежащая оценка деятельности родителей, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире.