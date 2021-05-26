https://ria.ru/20210526/cheboksary-1734340514.html

В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа

В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа - РИА Новости, 26.05.2021

В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа

Следователи проводят проверку после гибели двухлетнего мальчика, выпавшего с балкона 10-го этажа в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T23:29

2021-05-26T23:29

2021-05-26T23:29

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чебоксары

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели двухлетнего мальчика, выпавшего с балкона 10-го этажа в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По предварительным данным, в среду около 17.20 в Чебоксарах двухлетний ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, вышел на балкон, залез на подоконник и выпал. От полученных травм он скончался на месте происшествия."Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии незамедлительно выехала на место происшествия. В настоящее время проводится его тщательный осмотр, опрашиваются очевидцы, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.Прокуратура Чувашии также организовала проверку, в ходе которой будет дана надлежащая оценка деятельности родителей, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире.

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россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия