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Биография Александра Быкова
Биография Александра Быкова - РИА Новости, 26.05.2021
Биография Александра Быкова
Генерал-майор полиции Александр Игоревич Быков родился 27 июня 1978 года в поселке Северо-Восточный Банк Нефтечалинского района Азербайджанской ССР. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:29
2021-05-26T14:29
александр быков
отставки и назначения - новости
справки
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Генерал-майор полиции Александр Игоревич Быков родился 27 июня 1978 года в поселке Северо-Восточный Банк Нефтечалинского района Азербайджанской ССР. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России, в 2016 году - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Кандидат юридических наук.В 1995 году Быков начал службу в органах внутренних дел слушателем Орловской высшей школы МВД России. В 1999 году назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска Люберецкого УВД ГУВД Московской области. С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. С 2011 года занимает руководящие должности в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России. 8 февраля 2019 года указом президента РФ полковник полиции Александр Быков был назначен на должность заместителя начальника ГУОБДД МВД России.20 февраля 2020 года ему было присвоено специальное звание высшего начальствующего состава – генерал-майор полиции. 26 мая 2021 года стало известно, что Александр Быков назначен на должность начальника Госавтоинспекции Москвы. Быков награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", является почетным сотрудником МВД России, имеет наградное оружие.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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александр быков, отставки и назначения - новости, справки

Биография Александра Быкова

14:29 26.05.2021
 
© Фото : МВД РоссииПолковник полиции Александр Быков
Полковник полиции Александр Быков - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : МВД России
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Генерал-майор полиции Александр Игоревич Быков родился 27 июня 1978 года в поселке Северо-Восточный Банк Нефтечалинского района Азербайджанской ССР.
В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России, в 2016 году - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Кандидат юридических наук.
В 1995 году Быков начал службу в органах внутренних дел слушателем Орловской высшей школы МВД России.
В 1999 году назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска Люберецкого УВД ГУВД Московской области.
С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. С 2011 года занимает руководящие должности в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.
В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России.
8 февраля 2019 года указом президента РФ полковник полиции Александр Быков был назначен на должность заместителя начальника ГУОБДД МВД России.
20 февраля 2020 года ему было присвоено специальное звание высшего начальствующего состава – генерал-майор полиции.
26 мая 2021 года стало известно, что Александр Быков назначен на должность начальника Госавтоинспекции Москвы.
Быков награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", является почетным сотрудником МВД России, имеет наградное оружие.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Александр БыковОтставки и назначения - НовостиСправки
 
 
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