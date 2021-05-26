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Биография Александра Быкова

Биография Александра Быкова - РИА Новости, 26.05.2021

Биография Александра Быкова

Генерал-майор полиции Александр Игоревич Быков родился 27 июня 1978 года в поселке Северо-Восточный Банк Нефтечалинского района Азербайджанской ССР. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:29

2021-05-26T14:29

2021-05-26T14:29

александр быков

отставки и назначения - новости

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Генерал-майор полиции Александр Игоревич Быков родился 27 июня 1978 года в поселке Северо-Восточный Банк Нефтечалинского района Азербайджанской ССР. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России, в 2016 году - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Кандидат юридических наук.В 1995 году Быков начал службу в органах внутренних дел слушателем Орловской высшей школы МВД России. В 1999 году назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска Люберецкого УВД ГУВД Московской области. С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. С 2011 года занимает руководящие должности в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России. 8 февраля 2019 года указом президента РФ полковник полиции Александр Быков был назначен на должность заместителя начальника ГУОБДД МВД России.20 февраля 2020 года ему было присвоено специальное звание высшего начальствующего состава – генерал-майор полиции. 26 мая 2021 года стало известно, что Александр Быков назначен на должность начальника Госавтоинспекции Москвы. Быков награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", является почетным сотрудником МВД России, имеет наградное оружие.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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александр быков, отставки и назначения - новости, справки