https://ria.ru/20210526/bykov-1733982671.html
Александр Быков стал главой московской ГИБДД, сообщил источник
Александр Быков стал главой московской ГИБДД, сообщил источник - РИА Новости, 26.05.2021
Александр Быков стал главой московской ГИБДД, сообщил источник
Заместитель главы ГИБДД РФ Александр Быков назначен на должность начальника столичной Госавтоинспекции, сообщил РИА Новости источник в ведомстве. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:15
2021-05-26T14:15
2021-05-26T14:28
александр быков
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общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заместитель главы ГИБДД РФ Александр Быков назначен на должность начальника столичной Госавтоинспекции, сообщил РИА Новости источник в ведомстве."Александр Быков назначен на должность главы московской ГИБДД, указ подписан", - сказал собеседник агентства.Согласно информации с сайта ведомства, Быков родился 27 июня 1978 года в поселке Северо-Восточный Банк Нефтечалинского района Азербайджанской ССР. Имеет два высших образования. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России, в 2016 году - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Кандидат юридических наук.В феврале 2019 года Быков был назначен на должность заместителя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации.
https://ria.ru/20200703/1573777563.html
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