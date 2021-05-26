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СВР объяснила, почему Лондон не раскрывает цель визита Гесса в 1941 году
СВР объяснила, почему Лондон не раскрывает цель визита Гесса в 1941 году - РИА Новости, 26.05.2021
СВР объяснила, почему Лондон не раскрывает цель визита Гесса в 1941 году
Лондон не торопится раскрыть архивные материалы, позволяющие узнать правду о целях прилета в мае 1941 года в Великобританию заместителя Гитлера по нацистской... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:39
2021-05-26T15:39
2021-05-26T15:39
россия
вторая мировая война (1939-1945)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
рудольф гесс
сергей нарышкин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лондон не торопится раскрыть архивные материалы, позволяющие узнать правду о целях прилета в мае 1941 года в Великобританию заместителя Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса, потому что не хочет взять на себя часть ответственности за нападение Германии на СССР, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Гесс в мае 1941 в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию. Истинная цель этого полета считается одной из главных загадок Второй мировой войны. Считается, что Гесс хотел убедить британцев заключить мир с Германией перед ее нападением на СССР. В 1946 году в ходе Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. Он умер 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет.
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россия, вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), рудольф гесс, сергей нарышкин, великобритания, лондон, в мире