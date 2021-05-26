https://ria.ru/20210526/britaniya-1733979316.html

На пляж Британии выбросило почти тонну кокаина

На пляж Британии выбросило почти тонну кокаина - РИА Новости, 26.05.2021

На пляж Британии выбросило почти тонну кокаина

Прохожие в Британии обнаружили на пляже почти тонну кокаина на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов (113,3 миллиона долларов США), власти проводят... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:02

2021-05-26T14:02

2021-05-26T14:08

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ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости. Прохожие в Британии обнаружили на пляже почти тонну кокаина на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов (113,3 миллиона долларов США), власти проводят расследование, сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) на своем официальном сайте.Сообщается, что водонепроницаемые пакеты с веществом, прикрепленные к спасательным жилетам, прохожие обнаружили на пляжах графства Восточный Сассекс и проинформировали о находке местную полицию."NCA начало расследование после обнаружения почти тонны вещества, предположительно, кокаина, в двух местах на берегу Восточного Сассекса", - сообщается в релизе NCA. Ведомство отметило, что у взятых образцов положительные результаты на кокаин, в дальнейшем будет проведена полная криминалистическая экспертиза.По подсчетам NCA, обнаруженные 960 килограммов кокаина на черном рынке в денежном эквиваленте приблизительно равны 80 миллионам фунтов стерлингов (113,3 миллиона долларов).По мнению ведомства, кокаин мог прибыть в Британию из Южной Америки. Сообщается, что расследованию, скорее всего, будут содействовать международные партнеры.

https://ria.ru/20210219/inostrantsy-1598127330.html

https://ria.ru/20210210/posol-1596904506.html

южная америка

сша

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южная америка, сша, в мире