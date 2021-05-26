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На пляж Британии выбросило почти тонну кокаина
На пляж Британии выбросило почти тонну кокаина - РИА Новости, 26.05.2021
На пляж Британии выбросило почти тонну кокаина
Прохожие в Британии обнаружили на пляже почти тонну кокаина на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов (113,3 миллиона долларов США), власти проводят... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:02
2021-05-26T14:08
южная америка
сша
в мире
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ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости. Прохожие в Британии обнаружили на пляже почти тонну кокаина на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов (113,3 миллиона долларов США), власти проводят расследование, сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) на своем официальном сайте.Сообщается, что водонепроницаемые пакеты с веществом, прикрепленные к спасательным жилетам, прохожие обнаружили на пляжах графства Восточный Сассекс и проинформировали о находке местную полицию."NCA начало расследование после обнаружения почти тонны вещества, предположительно, кокаина, в двух местах на берегу Восточного Сассекса", - сообщается в релизе NCA. Ведомство отметило, что у взятых образцов положительные результаты на кокаин, в дальнейшем будет проведена полная криминалистическая экспертиза.По подсчетам NCA, обнаруженные 960 килограммов кокаина на черном рынке в денежном эквиваленте приблизительно равны 80 миллионам фунтов стерлингов (113,3 миллиона долларов).По мнению ведомства, кокаин мог прибыть в Британию из Южной Америки. Сообщается, что расследованию, скорее всего, будут содействовать международные партнеры.
https://ria.ru/20210219/inostrantsy-1598127330.html
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южная америка, сша, в мире

На пляж Британии выбросило почти тонну кокаина

14:02 26.05.2021 (обновлено: 14:08 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОграждения
Ограждения - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости. Прохожие в Британии обнаружили на пляже почти тонну кокаина на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов (113,3 миллиона долларов США), власти проводят расследование, сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) на своем официальном сайте.
Сообщается, что водонепроницаемые пакеты с веществом, прикрепленные к спасательным жилетам, прохожие обнаружили на пляжах графства Восточный Сассекс и проинформировали о находке местную полицию.
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"NCA начало расследование после обнаружения почти тонны вещества, предположительно, кокаина, в двух местах на берегу Восточного Сассекса", - сообщается в релизе NCA. Ведомство отметило, что у взятых образцов положительные результаты на кокаин, в дальнейшем будет проведена полная криминалистическая экспертиза.
По подсчетам NCA, обнаруженные 960 килограммов кокаина на черном рынке в денежном эквиваленте приблизительно равны 80 миллионам фунтов стерлингов (113,3 миллиона долларов).
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По мнению ведомства, кокаин мог прибыть в Британию из Южной Америки. Сообщается, что расследованию, скорее всего, будут содействовать международные партнеры.
 
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