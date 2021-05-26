https://ria.ru/20210526/bolgary-1734050707.html

Болгары заподозрили НАТО в подготовке нападения на Россию

Болгары заподозрили НАТО в подготовке нападения на Россию - РИА Новости, 26.05.2021

Болгары заподозрили НАТО в подготовке нападения на Россию

Болгарская газета "Факты" провела опрос о целях предстоящих широкомасштабных учений НАТО в Восточной Европе. Больше половины читателей пришли к мнению, что... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:36

2021-05-26T15:36

2021-05-26T20:20

совет безопасности оон

ирак

россия

восточная европа

нато

сша

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577402893_0:51:3193:1847_1920x0_80_0_0_e500f02e19442ad83f7aece84f13b701.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Болгарская газета "Факты" провела опрос о целях предстоящих широкомасштабных учений НАТО в Восточной Европе. Больше половины читателей пришли к мнению, что альянс готовится атаковать Россию. На сайте издания развернулась дискуссия об итогах исследования. Многие согласились с тем, что у военного блока есть агрессивные планы в отношении Москвы.Другой комментатор выразил мнение, что маневры — это лишь "бряцанье оружием" у российских границ. "Сколько раз учения НАТО проводились на территории США?" — поинтересовался он. Посетитель сайта с ником "Некой си" уверен, что Североатлантический альянс не хочет атаковать Россию, но желает продемонстрировать готовность овладеть ее богатствами.С ним согласился другой автор комментария. По его мнению, НАТО пытается спровоцировать и разозлить Москву.Пользователь под псевдонимом "Болгарин" назвал идиотами тех, кто считает возможным нападение организации на Россию."Какой нормальный человек пожертвовал бы благоденствием, свободой и жизнью, чтобы получить жалкую судьбу крепостного раба Кремля!" — возмутился он.Юзер "Сандо", в свою очередь, написал, что страны НАТО давно напали бы на Россию, если б у нее не было ядерного оружия."CШA будут воевать дo пocлeднeгo бoлгaрcкого, румынcкого, грeчecкого, турeцкого, aлбaнcкого, кocoвcкого, укрaинcкого, пoльcкого, прибaлтийcкого coлдaта прoтив Рoccии", — отметили в обсуждении.Другой пользователь напомнил о вторжении американцев в Ирак, Сербию, Сирию и Афганистан, подчеркнув, что все это было без решения Совбеза ООН. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210221/bulgaria-1598483434.html

https://ria.ru/20210521/putin-1733345603.html

https://ria.ru/20210520/strakh-1733085773.html

ирак

россия

восточная европа

сша

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, ирак, россия, восточная европа, нато, сша, болгария, в мире