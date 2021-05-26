https://ria.ru/20210526/bolgary-1734050707.html
Болгары заподозрили НАТО в подготовке нападения на Россию
Болгары заподозрили НАТО в подготовке нападения на Россию - РИА Новости, 26.05.2021
Болгары заподозрили НАТО в подготовке нападения на Россию
Болгарская газета "Факты" провела опрос о целях предстоящих широкомасштабных учений НАТО в Восточной Европе. Больше половины читателей пришли к мнению, что... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:36
2021-05-26T15:36
2021-05-26T20:20
совет безопасности оон
ирак
россия
восточная европа
нато
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в мире
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Болгарская газета "Факты" провела опрос о целях предстоящих широкомасштабных учений НАТО в Восточной Европе. Больше половины читателей пришли к мнению, что альянс готовится атаковать Россию. На сайте издания развернулась дискуссия об итогах исследования. Многие согласились с тем, что у военного блока есть агрессивные планы в отношении Москвы.Другой комментатор выразил мнение, что маневры — это лишь "бряцанье оружием" у российских границ. "Сколько раз учения НАТО проводились на территории США?" — поинтересовался он. Посетитель сайта с ником "Некой си" уверен, что Североатлантический альянс не хочет атаковать Россию, но желает продемонстрировать готовность овладеть ее богатствами.С ним согласился другой автор комментария. По его мнению, НАТО пытается спровоцировать и разозлить Москву.Пользователь под псевдонимом "Болгарин" назвал идиотами тех, кто считает возможным нападение организации на Россию."Какой нормальный человек пожертвовал бы благоденствием, свободой и жизнью, чтобы получить жалкую судьбу крепостного раба Кремля!" — возмутился он.Юзер "Сандо", в свою очередь, написал, что страны НАТО давно напали бы на Россию, если б у нее не было ядерного оружия."CШA будут воевать дo пocлeднeгo бoлгaрcкого, румынcкого, грeчecкого, турeцкого, aлбaнcкого, кocoвcкого, укрaинcкого, пoльcкого, прибaлтийcкого coлдaта прoтив Рoccии", — отметили в обсуждении.Другой пользователь напомнил о вторжении американцев в Ирак, Сербию, Сирию и Афганистан, подчеркнув, что все это было без решения Совбеза ООН. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности оон, ирак, россия, восточная европа, нато, сша, болгария, в мире
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Болгарская газета "Факты
" провела опрос о целях предстоящих широкомасштабных учений НАТО в Восточной Европе
. Больше половины читателей пришли к мнению, что альянс готовится атаковать Россию
.
На сайте издания развернулась дискуссия об итогах исследования. Многие согласились с тем, что у военного блока есть агрессивные планы в отношении Москвы
.
"Почему НАТО
проводит масштабные учения в Восточной Европе? Потому что уже более 70 лет не было красного флага над Рейхстагом", — написал пользователь.
Другой комментатор выразил мнение, что маневры — это лишь "бряцанье оружием" у российских границ.
"Сколько раз учения НАТО
проводились на территории США?" — поинтересовался он.
"Без Америки
мир стал бы гораздо лучшим местом для жизни", — предположил еще один читатель.
Посетитель сайта с ником "Некой си" уверен, что Североатлантический альянс не хочет атаковать Россию, но желает продемонстрировать готовность овладеть ее богатствами.
С ним согласился другой автор комментария. По его мнению, НАТО пытается спровоцировать и разозлить Москву.
Пользователь под псевдонимом "Болгарин" назвал идиотами тех, кто считает возможным нападение организации на Россию.
"Какой нормальный человек пожертвовал бы благоденствием, свободой и жизнью, чтобы получить жалкую судьбу крепостного раба Кремля!" — возмутился он.
Юзер "Сандо", в свою очередь, написал, что страны НАТО давно напали бы на Россию, если б у нее не было ядерного оружия.
"CШA будут воевать дo пocлeднeгo бoлгaрcкого, румынcкого, грeчecкого, турeцкого, aлбaнcкого, кocoвcкого, укрaинcкого, пoльcкого, прибaлтийcкого coлдaта прoтив Рoccии", — отметили в обсуждении.
Другой пользователь напомнил о вторжении американцев в Ирак
, Сербию
, Сирию
и Афганистан
, подчеркнув, что все это было без решения Совбеза ООН
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>