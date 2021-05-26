https://ria.ru/20210526/blagotvoritelnost-1734192429.html

Театр на Юго-Западе устроил благотворительный спектакль для детей

Театр на Юго-Западе устроил благотворительный спектакль для детей - РИА Новости, 26.05.2021

Театр на Юго-Западе устроил благотворительный спектакль для детей

Театр на Юго-Западе 22 мая пригласил самых маленьких зрителей, подопечных Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП), на спектакль... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:08

2021-05-26T16:08

2021-05-26T16:08

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152794/40/1527944072_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_fdc396fa3f701b9342ba3746b7bad9c7.jpg

МОСКВА, 26 мая – Пресс-служба Московского Театра на Юго-Западе. Театр на Юго-Западе 22 мая пригласил самых маленьких зрителей, подопечных Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП), на спектакль "Муха-Цокотуха". Весёлое интерактивное представление погрузило детей в мир сказки. Маленькие гости смогли не только поиграть в "Муху-Цокотуху" вместе с актерами, но и пообщаться напрямую с героями, зарядиться энергией театра. После спектакля ребята активно освоили волшебный мир закулисья, сфотографировались с актерами, побегали по сцене. Театр на Юго-Западе подготовил юным зрителям сюрприз — художник по костюмам Леся Заяц смастерила на память детям авторские игрушки ручной работы. В завершение праздника гостей пригласили на чаепитие со сладкими подарками от партнёра театра.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы