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Театр на Юго-Западе устроил благотворительный спектакль для детей
Театр на Юго-Западе устроил благотворительный спектакль для детей - РИА Новости, 26.05.2021
Театр на Юго-Западе устроил благотворительный спектакль для детей
Театр на Юго-Западе 22 мая пригласил самых маленьких зрителей, подопечных Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП), на спектакль... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:08
2021-05-26T16:08
2021-05-26T16:08
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МОСКВА, 26 мая – Пресс-служба Московского Театра на Юго-Западе. Театр на Юго-Западе 22 мая пригласил самых маленьких зрителей, подопечных Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП), на спектакль "Муха-Цокотуха". Весёлое интерактивное представление погрузило детей в мир сказки. Маленькие гости смогли не только поиграть в "Муху-Цокотуху" вместе с актерами, но и пообщаться напрямую с героями, зарядиться энергией театра. После спектакля ребята активно освоили волшебный мир закулисья, сфотографировались с актерами, побегали по сцене. Театр на Юго-Западе подготовил юным зрителям сюрприз — художник по костюмам Леся Заяц смастерила на память детям авторские игрушки ручной работы. В завершение праздника гостей пригласили на чаепитие со сладкими подарками от партнёра театра.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 26 мая – Пресс-служба Московского Театра на Юго-Западе. Театр на Юго-Западе 22 мая пригласил самых маленьких зрителей, подопечных Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП), на спектакль "Муха-Цокотуха".
Весёлое интерактивное представление погрузило детей в мир сказки. Маленькие гости смогли не только поиграть в "Муху-Цокотуху" вместе с актерами, но и пообщаться напрямую с героями, зарядиться энергией театра.
После спектакля ребята активно освоили волшебный мир закулисья, сфотографировались с актерами, побегали по сцене.
Театр на Юго-Западе подготовил юным зрителям сюрприз — художник по костюмам Леся Заяц смастерила на память детям авторские игрушки ручной работы.
В завершение праздника гостей пригласили на чаепитие со сладкими подарками от партнёра театра.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.