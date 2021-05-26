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Бочкарев: станции северо-восточного участка БКЛ готовы более чем на 50%
Бочкарев: станции северо-восточного участка БКЛ готовы более чем на 50% - РИА Новости, 26.05.2021
Бочкарев: станции северо-восточного участка БКЛ готовы более чем на 50%
Строительство станций "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершено более чем... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:06
2021-05-26T13:01
метро
строительство метро в москве
строительство
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Недвижимость. Строительство станций "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершено более чем наполовину, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.Как уточнил заммэра, станция "Сокольники" готова на 59% - здесь завершено устройство основных конструкций платформенного участка, в обоих вестибюлях эти работы выходят на завершающую стадию, также во всех пассажирских зонах начались архитектурно-отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем на станции, в тоннелях и притоннельных сооружениях. Станция "Рижская" готова на 56%, завершается переборка станционных тоннелей, продолжаются монолитные работы в вестибюле наземной части. Готовность станции "Марьина Роща" составляет 58% – в наземной части завершено устройство основных конструкций, ведутся архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.
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метро, строительство метро в москве, строительство, андрей бочкарев, москва

Бочкарев: станции северо-восточного участка БКЛ готовы более чем на 50%

11:06 26.05.2021 (обновлено: 13:01 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство метро
Строительство метро - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Недвижимость. Строительство станций "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершено более чем наполовину, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Северо-Восточный участок БКЛ – самый длинный и один из самых сложных на строящейся линии. Он также включает станции глубокого заложения, которые строятся закрытым способом на глубине 65-70 метров – "Рижская" и "Марьина Роща", - рассказал он.
Как уточнил заммэра, станция "Сокольники" готова на 59% - здесь завершено устройство основных конструкций платформенного участка, в обоих вестибюлях эти работы выходят на завершающую стадию, также во всех пассажирских зонах начались архитектурно-отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем на станции, в тоннелях и притоннельных сооружениях. Станция "Рижская" готова на 56%, завершается переборка станционных тоннелей, продолжаются монолитные работы в вестибюле наземной части. Готовность станции "Марьина Роща" составляет 58% – в наземной части завершено устройство основных конструкций, ведутся архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.
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