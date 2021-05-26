https://ria.ru/20210526/bkl-1733936475.html

Бочкарев: станции северо-восточного участка БКЛ готовы более чем на 50%

Бочкарев: станции северо-восточного участка БКЛ готовы более чем на 50% - РИА Новости, 26.05.2021

Бочкарев: станции северо-восточного участка БКЛ готовы более чем на 50%

Строительство станций "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершено более чем... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:06

2021-05-26T11:06

2021-05-26T13:01

метро

строительство метро в москве

строительство

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Недвижимость. Строительство станций "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершено более чем наполовину, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.Как уточнил заммэра, станция "Сокольники" готова на 59% - здесь завершено устройство основных конструкций платформенного участка, в обоих вестибюлях эти работы выходят на завершающую стадию, также во всех пассажирских зонах начались архитектурно-отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем на станции, в тоннелях и притоннельных сооружениях. Станция "Рижская" готова на 56%, завершается переборка станционных тоннелей, продолжаются монолитные работы в вестибюле наземной части. Готовность станции "Марьина Роща" составляет 58% – в наземной части завершено устройство основных конструкций, ведутся архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.

https://realty.ria.ru/20210526/kuntsevskaya-1733924292.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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