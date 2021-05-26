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Суд в Москве впервые рассмотрит спор о биткоинах
Суд в Москве впервые рассмотрит спор о биткоинах - РИА Новости, 26.05.2021
Суд в Москве впервые рассмотрит спор о биткоинах
Савеловский суд Москвы рассмотрит иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты - речь идет о 16,6 биткоина, сообщил РИА Новости адвокат Борис... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T03:05
2021-05-26T13:21
андрей петров (блогер)
москва
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы рассмотрит иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты - речь идет о 16,6 биткоина, сообщил РИА Новости адвокат Борис Башилов, который представляет интересы истца.На момент составления иска стоимость 16,6 биткоина оценивалась почти в 45 миллионов рублей.По словам Башилова, его доверитель Андрей Петров летом 2018 года перевел на криптокошелек своего знакомого Игоря Тукана принадлежащие ему биткоины на правах доверительного управления. По условиям устного договора, за пять месяцев тот должен был инвестировать их, а затем вернуть обратно, оставив себе 20 процентов прибыли.Однако по истечении срока договора ответчик не вернул криптовалюту, объяснив, что утратил ее. В итоге, отметил адвокат, его доверитель направил сначала досудебную претензию, а потом и иск в суд."В 2018 году не было соответствующего законодательства, но затем законодатель урегулировал вопрос криптовалют", - отметил Башилов. Он добавил, что согласно статье 17 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" цифровая валюта признается имуществом.Адвокат пояснил, что дело прецедентное. "До января 2021 года (то есть до принятия закона по криптовалютам и цифровым правам) был ряд дел, но ввиду отсутствия регулирования в удовлетворении требований было отказано, с принятием закона об электронных активах, который вступил в силу 1 января 2021 года аналогичных дел не было, и такое дело является первым", - отметил Башилов.В Савеловском суде Москвы РИА Новости подтвердили получение иска: он принят к рассмотрению, по нему провели досудебную подготовку, слушание по существу назначено на начало июня.
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андрей петров (блогер), москва, экономика

Суд в Москве впервые рассмотрит спор о биткоинах

03:05 26.05.2021 (обновлено: 13:21 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы рассмотрит иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты - речь идет о 16,6 биткоина, сообщил РИА Новости адвокат Борис Башилов, который представляет интересы истца.
На момент составления иска стоимость 16,6 биткоина оценивалась почти в 45 миллионов рублей.
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По словам Башилова, его доверитель Андрей Петров летом 2018 года перевел на криптокошелек своего знакомого Игоря Тукана принадлежащие ему биткоины на правах доверительного управления. По условиям устного договора, за пять месяцев тот должен был инвестировать их, а затем вернуть обратно, оставив себе 20 процентов прибыли.
Однако по истечении срока договора ответчик не вернул криптовалюту, объяснив, что утратил ее. В итоге, отметил адвокат, его доверитель направил сначала досудебную претензию, а потом и иск в суд.
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"В 2018 году не было соответствующего законодательства, но затем законодатель урегулировал вопрос криптовалют", - отметил Башилов. Он добавил, что согласно статье 17 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" цифровая валюта признается имуществом.
Адвокат пояснил, что дело прецедентное. "До января 2021 года (то есть до принятия закона по криптовалютам и цифровым правам) был ряд дел, но ввиду отсутствия регулирования в удовлетворении требований было отказано, с принятием закона об электронных активах, который вступил в силу 1 января 2021 года аналогичных дел не было, и такое дело является первым", - отметил Башилов.
В Савеловском суде Москвы РИА Новости подтвердили получение иска: он принят к рассмотрению, по нему провели досудебную подготовку, слушание по существу назначено на начало июня.
 
Андрей Петров (блогер)МоскваЭкономика
 
 
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