https://ria.ru/20210526/belavia-1734212652.html

Летевший в Барселону самолет "Белавиа" вернулся в Минск

Летевший в Барселону самолет "Белавиа" вернулся в Минск - РИА Новости, 26.05.2021

Летевший в Барселону самолет "Белавиа" вернулся в Минск

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", вылетевший в Барселону, вернулся в аэропорт Минска из-за деактивации Францией плана полета этого рейса, сообщила... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:16

2021-05-26T16:16

2021-05-26T16:28

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", вылетевший в Барселону, вернулся в аэропорт Минска из-за деактивации Францией плана полета этого рейса, сообщила пресс-служба белорусского авиаперевозчика.Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск), однако самолет не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич. Самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта Минска в Барселону в 13.29 (совпадает с мск), его маршрут должен был пролегать через Польшу, но в соответствии с данными сайта flightradar24 борт сделал около восьми кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики.Однако, отметили в пресс-службе, "как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании". "При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск", - сообщается на сайте.Авиакомпания заверила, что продолжит работы по согласованию маршрута для доставки пассажиров в Барселону.

https://ria.ru/20210526/samolet-1733989715.html

https://ria.ru/20210526/shvetsiya-1733921575.html

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барселона (город)

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