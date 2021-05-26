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Летевший в Барселону самолет "Белавиа" вернулся в Минск
Летевший в Барселону самолет "Белавиа" вернулся в Минск - РИА Новости, 26.05.2021
Летевший в Барселону самолет "Белавиа" вернулся в Минск
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", вылетевший в Барселону, вернулся в аэропорт Минска из-за деактивации Францией плана полета этого рейса, сообщила... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:16
2021-05-26T16:28
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", вылетевший в Барселону, вернулся в аэропорт Минска из-за деактивации Францией плана полета этого рейса, сообщила пресс-служба белорусского авиаперевозчика.Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск), однако самолет не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич. Самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта Минска в Барселону в 13.29 (совпадает с мск), его маршрут должен был пролегать через Польшу, но в соответствии с данными сайта flightradar24 борт сделал около восьми кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики.Однако, отметили в пресс-службе, "как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании". "При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск", - сообщается на сайте.Авиакомпания заверила, что продолжит работы по согласованию маршрута для доставки пассажиров в Барселону.
https://ria.ru/20210526/samolet-1733989715.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, франция, белоруссия, барселона (город), в мире

Летевший в Барселону самолет "Белавиа" вернулся в Минск

16:16 26.05.2021 (обновлено: 16:28 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники Международного аэропорта "Жуковский" загружают чемоданы пассажиров в багажный отсек самолета белорусской авиакомпании "Белавиа"
Сотрудники Международного аэропорта Жуковский загружают чемоданы пассажиров в багажный отсек самолета белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", вылетевший в Барселону, вернулся в аэропорт Минска из-за деактивации Францией плана полета этого рейса, сообщила пресс-служба белорусского авиаперевозчика.
Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск), однако самолет не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич. Самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта Минска в Барселону в 13.29 (совпадает с мск), его маршрут должен был пролегать через Польшу, но в соответствии с данными сайта flightradar24 борт сделал около восьми кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики.

"Сегодня авиакомпания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск-Барселона-Минск. На борту воздушного судна Embraer 195 находились 54 пассажира. У "Белавиа" были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию", - говорится в сообщении авиакомпании на ее сайте.

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Однако, отметили в пресс-службе, "как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании". "При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск", - сообщается на сайте.
Авиакомпания заверила, что продолжит работы по согласованию маршрута для доставки пассажиров в Барселону.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaБелавиаФранцияБелоруссияБарселона (город)В мире
 
 
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