https://ria.ru/20210526/banki-1733939677.html
В Центробанке заявили об отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков
В Центробанке заявили об отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков - РИА Новости, 26.05.2021
В Центробанке заявили об отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков
Банк России не наблюдает системной проблемы из-за дыры в валютном балансе российских банков, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:26
2021-05-26T11:26
2021-05-26T12:25
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b81f37e1ef534d7603e9669814a39f00.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Банк России не наблюдает системной проблемы из-за дыры в валютном балансе российских банков, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Там отметили, что на 1 мая общий объем валютной ликвидности составил 48,5 миллиарда долларов. Этого, заверили в ЦБ, достаточно для покрытия примерно трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15 процентов всех валютных обязательств.Центробанк полагает, что это комфортный уровень с учетом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков. Но при необходимости банки могут получить дополнительный объем ликвидности, если купят валюту на рынке или за счет свопов. Возможно и применение дополнительных инструментов поддержки, добавили в пресс-службе.О рекордной дыре в валютном балансе заявил ранее начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. По его словам, это означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. Таким образом, согласно опубликованной ЦБ отчетности, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и к 1 мая достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210430/nalichnye-1730611157.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21783a84717fc97db8453a8c83202533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика