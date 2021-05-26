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В Центробанке заявили об отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков
В Центробанке заявили об отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков - РИА Новости, 26.05.2021
В Центробанке заявили об отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков
Банк России не наблюдает системной проблемы из-за дыры в валютном балансе российских банков, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:26
2021-05-26T12:25
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Банк России не наблюдает системной проблемы из-за дыры в валютном балансе российских банков, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Там отметили, что на 1 мая общий объем валютной ликвидности составил 48,5 миллиарда долларов. Этого, заверили в ЦБ, достаточно для покрытия примерно трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15 процентов всех валютных обязательств.Центробанк полагает, что это комфортный уровень с учетом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков. Но при необходимости банки могут получить дополнительный объем ликвидности, если купят валюту на рынке или за счет свопов. Возможно и применение дополнительных инструментов поддержки, добавили в пресс-службе.О рекордной дыре в валютном балансе заявил ранее начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. По его словам, это означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. Таким образом, согласно опубликованной ЦБ отчетности, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и к 1 мая достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

В Центробанке заявили об отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков

11:26 26.05.2021 (обновлено: 12:25 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Банк России не наблюдает системной проблемы из-за дыры в валютном балансе российских банков, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Там отметили, что на 1 мая общий объем валютной ликвидности составил 48,5 миллиарда долларов. Этого, заверили в ЦБ, достаточно для покрытия примерно трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15 процентов всех валютных обязательств.
Центробанк полагает, что это комфортный уровень с учетом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков. Но при необходимости банки могут получить дополнительный объем ликвидности, если купят валюту на рынке или за счет свопов. Возможно и применение дополнительных инструментов поддержки, добавили в пресс-службе.
О рекордной дыре в валютном балансе заявил ранее начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. По его словам, это означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. Таким образом, согласно опубликованной ЦБ отчетности, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и к 1 мая достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов.
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