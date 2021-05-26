https://ria.ru/20210526/balans-1733913660.html

В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра

В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра - РИА Новости, 26.05.2021

В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра

Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную дыру в валютном балансе — 15 миллиардов долларов, следует из... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T06:23

2021-05-26T06:23

2021-05-26T09:24

россия

максим осадчий

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную дыру в валютном балансе — 15 миллиардов долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком.Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов на 1 мая, проанализировал статистику Центробанка для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция — разница между валютными активами и пассивами. А так как валютный капитал у российских банков отсутствует, то чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы — это дыра в валютном балансе, пояснил аналитик.Отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая, добавил он."Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", — отметил Осадчий.Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 миллиарда долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда, заключил он.

https://ria.ru/20210517/kreditovanie-1732657216.html

https://ria.ru/20210518/banki-1732820279.html

россия

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россия, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика