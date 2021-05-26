https://ria.ru/20210526/avtoritety-1733985320.html
Украина выслала десять иностранных криминальных авторитетов
Украина выслала десять иностранных криминальных авторитетов - РИА Новости, 26.05.2021
Украина выслала десять иностранных криминальных авторитетов
Украина выслала со своей территории 10 иностранных криминальных авторитетов, попавших ранее под санкции, им запрещен въезд в страну говорится в сообщении,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:28
2021-05-26T14:28
2021-05-26T14:28
владимир зеленский
армения
грузия
украина
в мире
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КИЕВ, 26 мая – РИА Новости. Украина выслала со своей территории 10 иностранных криминальных авторитетов, попавших ранее под санкции, им запрещен въезд в страну говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте украинской Нацполиции.Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее ввел санкции против 668 криминальных авторитетов 14 мая, в их число вошли как местные, так и иностранные. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая ввел своим указом в действие решение СНБО о применении бессрочных санкций против криминальных авторитетов."Уже 27 криминальным авторитетам из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине. Десятерых принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.
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владимир зеленский, армения, грузия, украина, в мире