https://ria.ru/20210526/aviasoobschenie-1734296465.html

Литва закрыла воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков

Литва закрыла воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков - РИА Новости, 26.05.2021

Литва закрыла воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков

Правительство Литвы запретило белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве балтийской республики, передает Sputnik Литва со ссылкой на заседание РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:19

2021-05-26T17:19

2021-05-26T17:19

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ВИЛЬНЮС, 26 мая - РИА Новости. Правительство Литвы запретило белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве балтийской республики, передает Sputnik Литва со ссылкой на заседание кабмина."Запрет вступит в силу 27 мая в 3.00 (совпадает с мск)", - пишет Sputnik.Как уточняет агентство, в первую очередь это касается государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник объявила, что уже приостановила полеты в Литву. "Европейский совет принял очень четкие выводы о том, что белорусским авиакомпаниям следует запретить использование воздушного пространства Европейского союза", - приводит Sputnik слова министра транспорта Мариуса Скуодиса.Как уточняет агентство, Литва одной из первых со вторника уже запретила пользоваться ее аэропортами, если полет осуществляется через воздушное пространство Белоруссии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html

https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733806757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белавиа, белоруссия, литва, в мире