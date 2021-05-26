https://ria.ru/20210526/aviasoobschenie-1733958478.html

Лукашенко прокомментировал отказ стран Запада летать над Белоруссией

Лукашенко прокомментировал отказ стран Запада летать над Белоруссией - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко прокомментировал отказ стран Запада летать над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя намерение стран Запада не использовать воздушное пространство республики, заявил, что у Минска нет рычагов РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:35

2021-05-26T12:35

2021-05-26T12:35

задержание основателя telegram-канала nexta

белавиа

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белоруссия

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя намерение стран Запада не использовать воздушное пространство республики, заявил, что у Минска нет рычагов заставить их летать там, где хочется белорусской стороне, и она не особенно переживает по этому поводу."Что это, если не спланированная провокация против Беларуси? Некоторые нас пугают: не будут летать над территорией Беларуси… Да господь с вами. Мы не Россия, нас можно облететь и с севера, и с юга. Можно летать этими маршрутами. Если устраивает – летайте. Помните расхожее советское выражение "летайте самолетами Аэрофлота". Я добавляю: если вам не выгодна "Белавиа". Да и рычагов таких у нас нет, чтобы заставить вас летать там, где мы хотим. И честно говоря, мы не особенно переживаем", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Комментируя отказ стран Евросоюза принимать самолеты компании "Белавиа", Лукашенко заявил, что они будут летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, "хоть над Северным полюсом", и никто Минску это не запретит."А летать мы можем по другим направлениям. Есть Россия, Китай, Индия, другие страны в восточном, южном, северном направлении. Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, да хоть над Северным полюсом – нам никто это не запретит", - заявил Лукашенко.По словам главы государства, если для Запада безопасная Белоруссия – "бельмо", то это его проблема. "Что касается наших полетов в Европу… Ну у нас их и так почти не было, а если и были – считанные единицы. Может, сейчас экспорт революционных идей будет меньше оттуда?" - задался вопросом Лукашенко.Он подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в росте турпотоков, укреплении контактов между людьми, обеспечила безвизовый режим, поимку мигрантов, отслеживала оружие массового поражения, но "ситуация изменилась". "Теперь забудьте, сами будете их (нелегальных мигрантов – ред.) ловить", - добавил белорусский лидер.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.

https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733937181.html

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, александр лукашенко, белоруссия, в мире