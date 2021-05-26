Чехия приостановит полеты над Белоруссией
© Flickr / Pieter van MarionЧешская авиакомпания CSA Czech Airlines ("Чешские авиалинии")
© Flickr / Pieter van Marion
ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Чехия с пятницы приостанавливает прием самолетов белорусской авиакомпании Belavia в стране, в свою очередь, самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, сообщил в среду вице-премьер Карел Гавличек.
"Совет безопасности Чехии принял решение о том, что с пятницы будет приостановлен прием самолетов авиакомпании Belavia в стране, последний рейс будет принят в среду. Самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, в качестве новой трассы полетов авиакомпании České aerolinie – ČSA в Москву избраны страны Балтии", - сказал вице-премьер.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Ранее лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите. Евросовет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.