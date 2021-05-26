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Чехия приостановит полеты над Белоруссией
Чехия приостановит полеты над Белоруссией - РИА Новости, 26.05.2021
Чехия приостановит полеты над Белоруссией
Чехия с пятницы приостанавливает прием самолетов белорусской авиакомпании Belavia в стране, в свою очередь, самолеты чешских авиакомпаний будут избегать... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:00
2021-05-26T12:00
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
чехия
белоруссия
в мире
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Чехия с пятницы приостанавливает прием самолетов белорусской авиакомпании Belavia в стране, в свою очередь, самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, сообщил в среду вице-премьер Карел Гавличек."Совет безопасности Чехии принял решение о том, что с пятницы будет приостановлен прием самолетов авиакомпании Belavia в стране, последний рейс будет принят в среду. Самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, в качестве новой трассы полетов авиакомпании České aerolinie – ČSA в Москву избраны страны Балтии", - сказал вице-премьер.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.Ранее лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите. Евросовет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.
https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, чехия, белоруссия, в мире

Чехия приостановит полеты над Белоруссией

12:00 26.05.2021
 
© Flickr / Pieter van MarionЧешская авиакомпания CSA Czech Airlines ("Чешские авиалинии")
Чешская авиакомпания CSA Czech Airlines (Чешские авиалинии) - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Flickr / Pieter van Marion
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Чехия с пятницы приостанавливает прием самолетов белорусской авиакомпании Belavia в стране, в свою очередь, самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, сообщил в среду вице-премьер Карел Гавличек.
"Совет безопасности Чехии принял решение о том, что с пятницы будет приостановлен прием самолетов авиакомпании Belavia в стране, последний рейс будет принят в среду. Самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, в качестве новой трассы полетов авиакомпании České aerolinie – ČSA в Москву избраны страны Балтии", - сказал вице-премьер.
Авиадиспетчеры во время наблюдения за самолетами на мониторе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 14:56
Случаи закрытия воздушного пространства по политическим мотивам
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.
Ранее лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите. Евросовет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairЧехияБелоруссияВ мире
 
 
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