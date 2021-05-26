https://ria.ru/20210526/avianosets-1734295241.html

СМИ узнали о планах США отправить авианосец на Ближний Восток

СМИ узнали о планах США отправить авианосец на Ближний Восток - РИА Новости, 26.05.2021

СМИ узнали о планах США отправить авианосец на Ближний Восток

Пентагон летом текущего года планирует передислоцировать на Ближний Восток авианосец "Рональд Рейган" для поддержки вывода войск США из Афганистана, пишет в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:14

2021-05-26T17:14

2021-05-26T17:14

ближний восток

министерство обороны сша

доха

талибан

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Пентагон летом текущего года планирует передислоцировать на Ближний Восток авианосец "Рональд Рейган" для поддержки вывода войск США из Афганистана, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном секторе страны."Ожидается, что Пентагон передислоцирует единственный авианосец, размещенный в настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближний Восток, чтобы поддержать вывод американских войск из Афганистана", - цитирует издание чиновников, знакомых с планами Пентагона.Согласно их информации, авианосец "Рональд Рейган", чей порт дислокации находится в японской Йокосуке, отправится в ближневосточный регион уже летом, где, как уточняет издание, будет дежурить "до четырех месяцев"."Другой авианосец, работающий в данный момент в регионе, "Дуайт Эйзенхауэр", был дважды размещен в регионе за прошедшие три года и более не может безопасно выполнять операции свыше этого срока", - сообщили источники газеты.Ожидается, что до июля авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" вернется в свой порт дислокации, расположенный в Норфолке, штат Виргиния.Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.

https://ria.ru/20210518/ssha-1732844601.html

https://ria.ru/20210519/naryshkin-1733020836.html

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, министерство обороны сша, доха, талибан, сша, в мире