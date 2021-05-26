Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/avianosets-1734295241.html
СМИ узнали о планах США отправить авианосец на Ближний Восток
СМИ узнали о планах США отправить авианосец на Ближний Восток - РИА Новости, 26.05.2021
СМИ узнали о планах США отправить авианосец на Ближний Восток
Пентагон летом текущего года планирует передислоцировать на Ближний Восток авианосец "Рональд Рейган" для поддержки вывода войск США из Афганистана, пишет в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:14
2021-05-26T17:14
ближний восток
министерство обороны сша
доха
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153102/25/1531022531_0:347:5532:3459_1920x0_80_0_0_64716476a4f06f9773b9120894e3561a.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Пентагон летом текущего года планирует передислоцировать на Ближний Восток авианосец "Рональд Рейган" для поддержки вывода войск США из Афганистана, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном секторе страны."Ожидается, что Пентагон передислоцирует единственный авианосец, размещенный в настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближний Восток, чтобы поддержать вывод американских войск из Афганистана", - цитирует издание чиновников, знакомых с планами Пентагона.Согласно их информации, авианосец "Рональд Рейган", чей порт дислокации находится в японской Йокосуке, отправится в ближневосточный регион уже летом, где, как уточняет издание, будет дежурить "до четырех месяцев"."Другой авианосец, работающий в данный момент в регионе, "Дуайт Эйзенхауэр", был дважды размещен в регионе за прошедшие три года и более не может безопасно выполнять операции свыше этого срока", - сообщили источники газеты.Ожидается, что до июля авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" вернется в свой порт дислокации, расположенный в Норфолке, штат Виргиния.Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
https://ria.ru/20210518/ssha-1732844601.html
https://ria.ru/20210519/naryshkin-1733020836.html
ближний восток
доха
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153102/25/1531022531_230:0:5302:3804_1920x0_80_0_0_b17ae2dd71966a498adbd63fc3f62907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ближний восток, министерство обороны сша, доха, талибан, сша, в мире

СМИ узнали о планах США отправить авианосец на Ближний Восток

17:14 26.05.2021
 
© Фото : U.S. 7th Fleet/Mass Commcialist 2nd Class Kaila V. PetersАвианосец "Рональд Рейган"
Авианосец Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : U.S. 7th Fleet/Mass Commcialist 2nd Class Kaila V. Peters
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Пентагон летом текущего года планирует передислоцировать на Ближний Восток авианосец "Рональд Рейган" для поддержки вывода войск США из Афганистана, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном секторе страны.
"Ожидается, что Пентагон передислоцирует единственный авианосец, размещенный в настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближний Восток, чтобы поддержать вывод американских войск из Афганистана", - цитирует издание чиновников, знакомых с планами Пентагона.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 17:39
В США рассказали о выводе войск из Афганистана
Согласно их информации, авианосец "Рональд Рейган", чей порт дислокации находится в японской Йокосуке, отправится в ближневосточный регион уже летом, где, как уточняет издание, будет дежурить "до четырех месяцев".
"Другой авианосец, работающий в данный момент в регионе, "Дуайт Эйзенхауэр", был дважды размещен в регионе за прошедшие три года и более не может безопасно выполнять операции свыше этого срока", - сообщили источники газеты.
Ожидается, что до июля авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" вернется в свой порт дислокации, расположенный в Норфолке, штат Виргиния.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 18:51
Нарышкин: США хотят отправить войска из Афганистана в соседние страны
Администрация США ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
 
Ближний ВостокМинистерство обороны СШАДохаТалибанСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
23:18В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину
22:59Экс-сотрудник Госдепа стал советником главы правления "Нафтогаза"
Лента новостейМолния